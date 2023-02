Quels avantages et défauts de travailler avec un freelance ?

Un nombre grandissant d’entreprises font aujourd’hui appel à des freelances pour assurer leur communication. Si cette collaboration revêt de nombreux avantages, elle s’accompagne toutefois de défauts que n’ont pas les grandes agences de communication. Face aux tarifs de ces dernières, il existe un entre deux pour les entreprises, comme l’agence de stratégie de contenus Nativiz.

Une collaboration avec un freelance, soit un travailleur indépendant (en opposition aux salariés), peut être un véritable atout pour les entreprises souhaitant renforcer leur communication en ligne.

Le premier avantage concerne le prix, puisque le freelance revient moins cher qu’un travailleur sous contrat fixe. L’indépendant règle en effet lui-même ses cotisations de sécurité sociale et dispense implicitement l’entreprise de le faire. Elle ne paye donc le freelance que pour les missions demandées. Ces professionnels sont également autonomes et disposent de leur propre matériel de travail, ce qui exonère l’employeur des éventuels frais liés au déplacement et aux équipements.

A l’inverse, il est bien plus onéreux pour les entreprises de travailler avec des grandes agences de communication, qui affichent des tarifs élevés pour produire des contenus stratégiques. Par ailleurs, les agences qui proposent des prix bas sous-traitent souvent leurs missions à l’étranger avec des rédacteurs non qualifiés. Conséquence : l’entreprise verra son image en ligne affaiblie.

Collaborant avec divers clients, les freelances possèdent une expertise à forte valeur ajoutée leur permettant de rédiger des articles qualitatifs, optimisés, et adaptés aux différents besoins des entreprises. L’indépendant est également polyvalent et flexible, tout en apportant à ses clients un regard extérieur synonyme d’innovation.

Il y a toutefois des inconvénients avec les freelances, comme l’incertitude concernant la pérennité des collaborations. En effet, les entreprises peuvent être tributaires de la disponibilité et de l’emploi du temps d’un freelance, celui-ci travaillant avec plusieurs clients. L’indépendant est également moins réactif qu’une agence traditionnelle, ce qui peut poser problème en cas d’urgence.

Les entreprises peuvent aussi avoir du mal à contrôler et surveiller les activités d’un freelance, dans la mesure où il n’est soumis à aucune autorité. De plus, la ligne qui sépare le salarié de l’indépendant est mince. L’employeur doit donc veiller à ne pas se rendre coupable d’occupation de faux indépendants (travailleur ayant le statut d’indépendant alors qu’il exerce en réalité une activité professionnelle sous l’autorité d’un employeur).

Il existe une catégorie de collaborateurs rassemblant les avantages d’un freelance et ceux d’un grand groupe de communication, sans pour autant comporter leurs limites : les agences de communication à taille humaine et familiale.

On peut par exemple citer l’agence bordelaise de stratégies de contenus Nativiz, qui travaille depuis 2016 à améliorer l’image en ligne de nombreuses entreprises françaises et internationales. Alliant expertise et réactivité, Nativiz produit des articles qualitatifs et optimisés qui consolident la présence de ses clients sur les moteurs de recherche.

Grâce à une équipe de professionnels compétents et polyvalents (journalistes, spécialistes SEO, communicants, designers et créatifs), Nativiz répond efficacement aux besoins des entreprises, tout en proposant des tarifs accessibles.