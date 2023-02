Sorti de mercredi 1 février, le film Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu ne fait pas l’unanimité auprès des internautes.

Le dernier film de Guillaume Canet qui s’intitule Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu est sorti en salle ce mercredi 1er février 2023. Le film doté d’une pléiade de célébrités essuie depuis quelques heures de nombreuses critiques sur internet et sur les réseaux sociaux, de la part des internautes.

Astérix et Obélix de Guillaume Canet réalise le meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans

Avec un budget de 65 millions d’euros pour réaliser le film, Guillaume Canet avait pourtant mis la barre très haute, avec un casting très complet. Le tournage du film qui a été entièrement réalisé en France et plus particulièrement en Auvergne en raison de la crise sanitaire, n’a pourtant pas convaincu les internautes qui ont été nombreux à découvrir le film dès sa sortie.

Si l’Empire du Milieu réalise le meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans, les internautes sont nombreux à avoir critiqué le nouveau film de Guillaume Canet qui est loin de faire l’unanimité.

« Pas drôle », « Raté », « Un navet »

Les critiques sont en effet sans appelle depuis la sortie du film ce mercredi 1er février 2023. Malgré un casting détonnant, les internautes sont nombreux à réagir sur internet.

« ll n y a rien de drôle dans ce film. c est un désastre, le cinéma humoristique français a perdu de sa noblesse. » écrit Noam qui ne semble pas du tout avoir été convaincu par le nouveau film de Guillaume Canet.

« C’est une catastrophe rien ne va, des costumes aux acteurs tout est extrêmement mauvais. » réagit de son côté Johan qui ajoute « C’est vraiment du foutage de gueule une honte comment cela peut sortir en salle pendant que d’autres cinéaste se battre pour leur projet qui ne va jamais le jour. »

« Nul de chez nul !!!!! Jamais vu un navet pareil ! Non seulement on ne rit pas une seule fois mais en plus on s’ennuie royalement pendant deux heures. » écrit de son côté Philippe.

Pas sûr qu’avec de telles critiques, Guillaume Canet se replonge un jour dans l’univers de Goscinny et d’Uderzo.

