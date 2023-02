Quels sont les différents délais des virements bancaires ?

Le virement bancaire est une opération très pratique, classique et fréquente. Il suffit de quelques minutes pour en donner l’ordre. Il permet de transférer directement des sommes d’un compte à un autre sans utiliser de moyen de paiement. Toutefois, le bénéficiaire ne perçoit pas forcément l’argent immédiatement. Le délai dépend du type de virement, de la banque émettrice, du jour de la semaine… Ce délai peut être nul (virement instantané) ou aller jusqu’à cinq jours ouvrables.

Le virement bancaire en bref

On distingue généralement deux grands types de virements : le virement occasionnel et le virement périodique.

Le virement occasionnel est réalisé une seule fois, à une date choisie. Le virement périodique ou automatique, est programmé de manière régulière.



Les délais varient en fonction de la manière dont le virement est réalisé. Un ordre de virement au guichet est la solution la plus rapide. L’ordre de virement par Internet peut être donné à tout moment et sera forcément plus rapide qu’un virement par voie postale.



Les ordres de virement sont généralement traités de façon groupée deux à huit fois par jour. C’est une procédure informatisée qui permet de procéder à la compensation bancaire. De plus, un virement entrant peut subir un délai avant que la banque ne crédite l’argent sur le compte du bénéficiaire. D’où les délais de deux à trois jours…

La date d’opération correspond à la date à laquelle l’ordre de virement est donné et enregistré par la banque. Si cet ordre de virement intervient juste avant la fermeture de l’établissement, il sera daté au jour ouvrable suivant. En effet, comme l’indique le cerclemediateursbancaires.fr : « aucune banque n’est autorisée à effectuer des virements en dehors des jours ouvrés. »

Si l’ordre de virement est passé lors d’un jour non-ouvrable, il est daté du jour ouvrable suivant.

Les délais pour un virement d’une banque à une autre

Le virement interbancaire consiste à virer de l’argent d’une banque à une autre. Le délai de ce virement externe est le plus souvent compris entre un et trois jours ouvrables. Toutes les banques ne réagissent pas à la même vitesse.

Dans le cadre d’un virement programmé ou automatique, l’heure de l’ordre du virement n’a pas d’influence. Un jour férié peut décaler le virement au jour ouvré précédent ou suivant.

Lorsque vous donnez un ordre de virement, la plupart des banques exercent un contrôle. Le virement ne peut pas être effectué immédiatement lors de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire. Cette validation peut prendre plusieurs jours. Toutefois, le délai est systématiquement indiqué lors de l’opération.

Les délais pour un virement de compte à compte ou vers un compte épargne

Lorsque le virement est effectué entre deux comptes différents d’une même personne, ouverts dans la même banque, les fonds sont virés de manière instantanée. L’argent est retiré du compte débiteur et immédiatement viré sur le compte bénéficiaire.

De même, lorsque l’ordre de virement est émis depuis un comte du titulaire vers son propre livret A ou un autre compte épargne, le transfert de fonds est immédiat.

Le virement SEPA ou le virement international

S’il s’agit d’un virement international en zone SEPA, ou Single Euro Payments Area, qu’il soit effectué en euros ou dans n’importe quelle autre devise de l’Espace Économique Européen, le délai est le plus souvent compris entre un et quatre jours. Ne sont pris en compte que les jours ouvrables.

Les virements internationaux hors de la zone SEPA sont réalisés via le code SWIFT et le délai peut aller jusqu’à cinq jours ouvrables.

Le virement instantané

Depuis 2018, la Banque Centrale Européenne a mis en place le virement instantané. De nombreuses banques proposent ce service mais il est souvent payant. Le virement, même s’il est externe, est effectif en dix secondes, quels que soient le jour et l’heure. Il est donc possible de réaliser un virement instantané 24 heures sur 24 et sept jours sur sept en passant par Internet.

Quelle est l’heure de réception du virement ?

Tout dépend du type de virement, de l’heure d’émission et de l’établissement bancaire.

S’il s’agit d’un virement instantané, d’un virement interne, quelques secondes séparent l’ordre de virement et la réception des fonds. Un virement instantané est effectué dans l’instant, quels que soient le jour et l’heure.

S’il s’agit d’un virement externe, il est difficile d’estimer l’heure à laquelle le bénéficiaire va recevoir les fonds. Tout dépend de la réactivité de la banque émettrice et celle de la banque réceptrice.





Il faut savoir qu’un virement peut être effectué à toute heure du jour ou de la nuit mais les banques ne sont actives que durant la journée. Pour un virement externe, mieux vaut le réaliser le matin pour avoir une chance qu’il soit émis le jour même.





Toutefois, les délais varient sensiblement d’une banque à l’autre. Vous trouverez sur ce site toutes les informations sur les heures des virements des établissements bancaires.

Quel est le meilleur jour pour effectuer un virement ?

Lors d’un virement externe, le bénéficiaire va toucher plus ou moins rapidement les fonds. Le délai varie en fonction du jour de la semaine choisi pour donner l’ordre de virement. Ainsi, pour un virement effectué le lundi, le bénéficiaire recevra les fonds le mardi ou le mercredi. Si le virement a lieu le vendredi, le samedi ou le dimanche, les fonds seront transférés le lundi, mardi ou mercredi en fonction des jours d’ouverture de l’établissement bancaire.