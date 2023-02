Sécurité dans les transports en commun : des moyens de déplacements plus fiables

Vols, agressions, violences sexuelles : l’insécurité dans les transports en commune a augmenté. Pour pallier à cela, il est désormais possible d’avoir recours à des modes de déplacements plus fiables.

Depuis 2016, la délinquance dans les transports en commun représente 5% des victimes et 3% des mis en cause chaque année, selon les autorités. Selon le Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer, les services de police et de gendarmerie ont enregistré en 2021, près de 122 170 victimes de vols et de violences commises dans les transports en commun.

Ce qui représente une hausse de 4% par rapport à l’année 2020, avec un niveau toujours inférieur au nombre de victimes avant la pandémie liée au Covid-19.

Des moyens de déplacement plus fiables et plus sécurisés

Parmi les violences en hausse qui ont été constatées, les violences sexuelles qui sont en très forte augmentation dans les transports en commun avec +32%. Vient ensuite les violences volontaires qui représentent quant à elles +15% dans les transports en commun.

Il existe aujourd’hui des méthodes de déplacement plus fiables et surtout plus sécurisés comme les VTC, à savoir des taxis indépendants qui proposent des Service vtc de qualité. Il est donc possible pour tout client de commander un chauffeur à n’importe quel moment de la journée et de bénéficier de différentes prestations qui viendront compléter le confort de vos déplacements.

Il existe aujourd’hui des chauffeurs VTC dans le monde entier, qui peuvent améliorer considérablement le confort de vos déplacement de manière à vous déstresser et de profiter pleinement d’un trajet sans vous soucier du comportement des autres usagers comme vous le feriez actuellement dans les transports en commun.