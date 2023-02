Comment bien choisir son Plan Épargne Retraite ?

Le plan épargne retraite ou PER est un dispositif que le gouvernement français a mis en place pour permettre aux travailleurs d’améliorer leur situation financière une fois à la retraite. Nous vous expliquons dans cet article tout ce que vous devez savoir au sujet du PER et notamment comment bien choisir le vôtre.

Qu’est-ce qu’un plan épargne retraite ?

Le plan épargne retraite est accessible aux travailleurs depuis octobre 2019. Il a été mis en place pour, à terme, remplacer les autres alternatives comme le plan d’épargne retraite populaire ou PERP, le contrat Madelin. Il ne doit toutefois pas supplanter le plan épargne action ou PEA. C’est donc une épargne à long terme qui permet au cotisant d’accumuler une épargne qui complètera ses revenus lorsqu’il partira à la retraite. À ce moment, au déblocage de l’épargne, il pourra choisir de bénéficier des fonds sous forme de rente ou de capital.

Comme expliqué sur ce site ou encore ici, le plan épargne retraite se décline en deux versions :

Le PER individuel qui remplace le plan d’épargne retraite populaire ou PERP et le contrat Madelin.

Le PER d’entreprise qui peut être obligatoire ou facultatif et qui remplace le plan d’épargne retraite collectif ou PERCO et le contrat article 83.

Critères de choix de votre plan épargne retraite

Pour bien choisir votre plan épargne retraite, vous devez être attentif à certains critères de base dont les frais, le mode de gestion, les conditions de sortie et les diverses options.

Le mode de gestion du PER

La gestion du plan épargne retraite peut être, comme l’assurance vie, pilotée ou libre. Si vous optez pour la gestion libre, vous devrez décider vous-même de comment répartir et placer les fonds que vous épargnez. Ainsi, c’est vous qui choisissez les secteurs et les fonds dans lesquels vous placez votre épargne.

Pour opter pour une gestion libre, vous devez absolument avoir des connaissances suffisantes en ce qui concerne les marchés financiers et les placements. Dans le cas d’une gestion libre de votre PER, il est préférable de bien répartir l’épargne entre fonds en euros et unités de compte.

Il est aussi important de diversifier autant que possible les unités de compte entre actions, fonds d’investissements, fonds indiciels ou ETF, obligations et sociétés immobilières comme les SCPI.

Dans le cas où vous optez pour une gestion pilotée, c’est l’assureur qui est chargé de gérer votre épargne et de choisir les placements en fonction de votre profil de risque. Il peut ainsi choisir entre des placements prudents, équilibrés, dynamiques ou offensifs. Le niveau de risque étant lié à votre situation professionnelle et personnelle, votre âge et vos objectifs.

Sachez, en outre, que les placements choisis par l’assureur peuvent évoluer avec le temps. Si vous êtes encore loin de l’âge de la retraite, ils peuvent être offensifs, rentables et quelque peu risqués au début du plan, pour être convertis par la suite en des placements moins rentables, mais plus sûrs pour vous garantir un certain capital lors de votre départ à la retraite.

Les frais

Le plan épargne retraite n’est pas gratuit et l’assureur auprès duquel vous souscrivez un tel plan épargne applique nécessairement des frais. S’ils sont élevés, ceux-ci peuvent rogner sur votre épargne et sur sa rentabilité. C’est donc un détail auquel vous devez être particulièrement attentif.

Les frais sont prélevés sur toute la durée du contrat et ils peuvent parfois être cachés. Il y a notamment les frais d’entrée, les frais courants, les frais de gestion, les frais de transfert, les frais d’arbitrage ou encore, les arrérages des rentes.

Soyez particulièrement attentif aux frais d’entrée ou frais sur versements. Ceux-ci doivent être compris entre 0 et 2 %, mais jamais plus. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser les 0,7 %. En cherchant bien, vous pouvez aussi trouver des assureurs qui offrent les frais d’arbitrage et qui proposent des fonds exemptés de frais sur la performance.

Bien choisir les options

Le plan épargne retraite peut inclure, par défaut, des options plus ou moins intéressantes. Certains assureurs incluent, par exemple, des assurances prévoyances qui peuvent être inutiles, car elles font doublon.

L’assureur peut aussi prévoir le risque de dépendance et appliquer des majorations de frais à partir d’un certain âge. La rente peut aussi être réversible, ce qui n’est pas automatique et jamais gratuit. Cette option n’est à prendre que si vous avez un conjoint.

D’autres options sont utiles, comme celle qui vous garantit qu’en cas de décès, vos héritiers toucheront au moins le capital que vous avez cotisé ou investi.

Les conditions de liquidation

Le plan épargne retraite peut être liquidé selon des conditions qui peuvent varier d’un assureur à l’autre et d’un contrat à l’autre. Ces conditions sont donc un détail important que vous devez vérifier avant de souscrire un PER.

Sachez que certains contrats ne vous offrent pas toutes les possibilités pour liquider votre épargne. Celle-ci peut, en effet, contenir des clauses qui empêchent sa liquidation avant l’âge de la retraite ou le départ effectif à la retraite. Ce blocage peut vous être très désavantageux en cas d’imprévu.

Vérifiez également les modalités de sortie. Les détails les plus importants concernent notamment les possibilités de débloquer le capital en une seule fois ou en le fractionnant sur plusieurs années.

Des PER prévoient aussi le versement d’une rente stable, croissante et décroissante. Ce sont là autant de détails que vous devez étudier minutieusement avant de choisir votre plan épargne retraite. Assurez-vous également de pouvoir effectuer des rachats fractionnés et qu’il n’y a aucune obligation de liquider votre épargne une fois arrivé à un certain âge.

Souscrire un PER auprès d’un organisme fiable

Le plan épargne retraite est un investissement important et qui court sur le long terme. Il est donc important de garantir sa viabilité sur toute la période de cotisation et au-delà. Pour ce faire, vous devez absolument vous renseigner au préalable sur l’organisme auprès duquel vous comptez souscrire le PER.

Il existe aujourd’hui d’innombrables acteurs qui proposent de tels plans d’épargne et tous ne se valent pas du point de vue de la solidité, de la fiabilité et de la rentabilité. Prenez donc le temps de vous renseigner sur l’organisme et de vérifier sa robustesse.