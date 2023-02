Les métiers qui recrutent en 2023

Aujourd’hui, certains métiers tendent à disparaître alors que d’autres ouvrent de réelles perspectives d’emploi. La récente pandémie a fait émerger de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Que vous soyez étudiant ou que vous cherchiez à vous reconvertir, voici quelques-uns des métiers qui recrutent en 2023.

Les services à la personne

Les métiers en lien avec les services à la personne sont très demandeurs pour cette année 2023.

Il peut s’agir aussi bien de garde d’enfants, d’agent d’entretien, d’auxiliaire de vie que d’agent immobilier, d’ingénieur commercial ou encore de technicien de maintenance.

L’accompagnement et le secteur social sont demandeurs. Les auxiliaires de vie ne sont pas assez nombreux.

Manquent également des assistantes maternelles, des aides ménagères et des assistants de vie aux familles. De plus, dans ces domaines, les reconversions professionnelles ont été facilitées.

La profession d’éducateur spécialisé est très demandeuse. Il s’agit d’un métier qui permet de se rendre utile en aidant les personnes en difficulté ou en situation de handicap. L’objectif est de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Le secteur de la santé

La baisse du nombre de médecins, de soignants, aide-soignant, le manque de personnel dans les hôpitaux est flagrant.

Les recrutements dans le secteur de la santé vont fortement augmenter en 2023. Cela peut s’expliquer, entre autres, par le papy-boom. De nombreux départs à la retraite vont faire baisser des effectifs qui sont déjà sous tension. De plus, les besoins en accompagnement ne cessent d’augmenter. Dès 2023, les aides-soignants, infirmiers, sage-femmes, médecins et assimilés seront nécessaires en grand nombre.

Les ambulanciers sont désormais reconnus comme des soignants à part entière. Ils appartiennent à la fois au secteur du transport et à celui de la santé. C’est une profession qui recrute en 2023.

Les nouvelles technologies et les métiers de l’informatique

La pandémie a accéléré le processus de digitalisation de toutes les entreprises. Les profils digitaux sont donc très recherchés.



Si vous êtes Commercial Solutions SaaS, développeur, responsable d’acquisition, consultant en cybersécurité… vous n’aurez aucune difficulté à trouver un emploi en 2023.



Les attentes des recruteurs et des entreprises sont très fortes dans les domaines de l’informatique et du numérique. Avec la digitalisation des modes de travail, les innovations, la place de plus en plus importante de l’intelligence artificielle mais aussi la recrudescence de la cybercriminalité, les emplois à pourvoir sont nombreux.



En 2023, sont recherché des architectes Cloud Computing, Big Dats et IoT (Internet des objets) mais aussi des développeurs, des data analystes, ingénieurs data, les ingénieurs décisionnels, les responsables de la sécurité des systèmes d’information et les experts en cybersécurité.

Le développeur full-stack est très recherché. Il est capable de créer un site internet dans sa totalité.



Le métier de Data scientist recrute en 2023. Il s’agit de collecter et d’assembler les données massives afin de les trier et de les analyser en vue de favoriser les prises de décisions des entreprises souhaitant améliorer leurs performances. Les Data Scientists évoluent aussi bien dans les banques que dans les assurances ou les secteurs du marketing.



Les drones ne sont plus seulement des accessoires de loisirs. Les pilotes de drone sont très demandés dans de nombreux secteurs : audiovisuel, bâtiment, sécurité, agriculture… Être pilote de drone en 2023, c’est la garantie de trouver du travail très rapidement.

Finance et comptabilité

Le marché reste en grande tension et les métiers en lien avec la comptabilité sont très porteurs. C’est le cas des responsables comptables, des directeurs comptables, des contrôleurs de gestion, des comptables généraux mais aussi des gestionnaires de paies.

Le gestionnaire de paie est chargé de tous les éléments de rémunération des salariés d’une entreprise. Il peut aussi être chargé de la résiliation des contrats et du solde de tout compte. Il assure le versement des diverses cotisations sociales. Il exerce en cabinet d’expertise comptable ou en entreprise.

Les transports et la logistique

Les besoins en logistique et en transport sont très importants. Sont concernés les métiers de cariste, de conducteur de super poids lourds et poids lourds, de préparateur de commandes, d’agent de production, de manutentionnaire, électricien, magasinier, technicien de maintenance ou encore maçon.

Les métiers liés à l’économie « verte »

De très nombreux métiers en lien direct avec l’environnement sont demandeurs de salariés. Sont aussi concernées les activités liées à la transition écologique dans le bâtiment, l’agriculture et l’industrie.

En 2023, les métiers qui recrutent sont dans la construction et le BTP pour la rénovation thermique et énergétique ; l’industrie recherche des ingénieurs, cadres techniques et ouvriers qualifiés dans l’industrie des énergies renouvelables ; des conseillers en rénovation énergétique, éco-construction mais aussi des économistes du bâtiment, des chefs de projet en rénovation énergétique. Si vous êtes qualifié dans ces professions, vous n’aurez aucun problème pour trouver un emploi en 2023.



Il manque des techniciens d’installation et de maintenance des systèmes énergétiques mais également des commerciaux et technico-commerciaux dans les secteurs de pointe.



Le « bio » est un secteur où le recrutement s’accélère et la tendance s’accentue en 2023. Les filières suivantes embauchent : la production bio, la distribution bio, la commercialisation…

Les métiers recrutant le plus en 2023

En 2023, il est facile de trouver du travail dans le service en restauration, le magasinage et la préparation des commandes, le nettoyage des locaux, les relations technico-commerciales, le transport de marchandises sur longue et courte distances, la comptabilité, la vente en alimentation, l’assistance auprès des adultes, la mise en rayon libre-service, les études et développement informatique, l’assistance commerciale, la sécurité et la surveillance privées….

Quant aux régions qui recrutent le plus en 2023, il s’agit de l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France, Grand-Est, Pays de la Loire, Bretagne…

Sources : associationeconomienumerique.fr, pole-emploi.fr