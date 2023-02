Retirer ses gains dans un casino en ligne : guide complet 2023

Retirer ses gains des casinos en ligne, est toujours un moment que tous les joueurs attendent avec beaucoup d’enthousiasme. Cependant, de nombreuses choses peuvent mal tourner avant d’effectuer un retrait sur le site du casino, qu’il s’agisse du choix de la méthode de paiement ou encore de la devise.

Avant toute chose, il faut savoir que lors d’une demande de retrait, l’équipe du casino prend le temps de revérifier chaque étape et chaque action du client. Et, compte tenu du fait que de nombreux joueurs novices ne lisent pas les « Conditions générales », de nombreuses violations se produisent malheureusement. C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle un site du casino peut refuser la demande de retrait des gains.

Les 3 meilleures pratiques pour faciliter les retraits dans un casino en ligne

Néanmoins, il existe quelques astuces et bonne pratiques qui peuvent faciliter les retraits et éviter les mauvaises surprises.

Faire un Dépôt dans un casino en ligne légal

De nombreux nouveaux venus dans le domaine des jeux d’argent en ligne compromettent leur réussite dès le départ en s’inscrivant à des jeux de casino en ligne peu fiables.

Notre conseil est de toujours vérifier d’abord la fiabilité réelle d’un casino et de déposer avec la monnaie locale où est établit le site. Cette dernière étape est importante car sinon le casino aura la devise internationale par défaut et vous devrez alors la convertir dans votre propre devise, recevant ainsi un montant beaucoup plus faible.

Apprendre à jouer avec les bonus

Si vous ne savez pas exactement comment fonctionnent les bonus de casino, vous risquez de ne pas pouvoir les utiliser correctement.

Les bonus, s’ils ne sont pas gérés dans le respect des règles, peuvent vous faire encaisser trop peu ou rien, ou simplement créer des problèmes pendant le jeu. En fait, avec le bonus, vous ne faites que parier et si vous ne remplissez pas les conditions de mise, vous ne pouvez pas retirer vos gains

Si vous recevez le bonus de machines à sous gratuites sans dépôt par exemple, cela signifie que même si vous gagnez, vous ne pourrez pas retirer vos gains (dans de nombreux casinos), à moins que vous ne déposiez de l’argent ensuite et que le retrait soit alors retardé.

NB : Notre conseil est que si vous ne savez pas comment le bonus affecte votre jeu, ne l’utilisez pas !

Faire un retrait valide : vérifiez votre compte maintenant !

Tous les clients des casinos en ligne doivent s’inscrire, s’enregistrer et vérifier leur identité et donc leur compte. Dès leur inscription au casino en ligne, tous les joueurs de machines à sous ou d’autres jeux d’argent peuvent déposer de l’argent réel, puis miser et tenter leur chance.

Cependant, aucun gain ne peut être retiré avant que le compte ne soit vérifié par l’équipe du casino.

La vérification dépend du téléchargement de documents tels que des preuves d’identité et de résidence et peut prendre jusqu’à 2 semaines pour être approuvée (comme vous le savez, il est très important de vérifier l’âge de la majorité du joueur).

Veuillez noter que les retraits ne seront pas autorisés pendant le processus de vérification et que, dans l’intervalle, les paiements peuvent être entièrement rejetés.

