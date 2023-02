Trois conseils pour trouver l’amour quand on est timide

Les jours qui s’allongent et les rayons de soleil plus réguliers attisent l’envie d’entrer dans la belle saison des amours. Et pour cause, après un hiver où la sécrétion d’hormones est au plus bas, la lumière ravive notre production de sérotonine. Aussi appelé « l’hormone du bonheur », cette substance chimique associée à la libération d’endorphines et de phéromones stimulent nos sens et nous met dans les meilleures dispositions pour faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas, trouver l’amour ? Il est cependant invraisemblable de ne compter que sur les phénomènes biologiques pour contrer sa timidité et parvenir à rencontrer une femme. La timidité n’est pas un obstacle insurmontable, elle est plutôt la marque d’une certaine sensibilité qui fait de vous un être à part. Vous êtes unique et on vous remarque ! Pour mettre toutes les chances de votre côté et vivre l’expérience des papillons dans le ventre, suivez nos trois conseils.

Conseil n°1 : soyez vous-même, mais soyez le bien !

Qui dit soleil, dit chaleur et donc changement de look ! Pour compenser sa timidité, il est nécessaire d’être bien son corps. Ne soyez pas trop critique envers vous-même. Au contraire, apprenez à vous occuper de vous et à vous aimer. Comme les hommes, qui n’hésitent pas à l’écrire dans leur recherche sur les réseaux de rencontre, les femmes attachent une sérieuse importance à l’apparence physique. Inutile de dépenser des milles et des cents mais il est important de s’inspirer des tendances de la mode pour trouver le style avec lequel vous vous sentirez plus fort, plus séduisant et plus sûr de vous. Prenez du temps pour vous bichonner. Une belle coupe de cheveux, un check des poils débordants, une tenue dans laquelle vous vous sentez bien et vous êtes déjà dans de bonnes dispositions pour rencontrer une femme et vivre une belle histoire.

Conseil n° 2 : Sortez de votre zone de confort

Vous ne pratiquez pas de sport ? et bien maintenant si ! Inutile de vous inscrire tout de suite au prochain marathon de Paris, il s’agit juste de bousculer vos habitudes. Réalisez vos envies les plus anciennes : mettez-vous aux arts martiaux, prenez un abonnement dans une salle de sport ou contactez une association de marcheurs, quel que soit votre choix, l’objectif n’est pas la performance mais l’ouverture aux autres. Il est difficile de changer ses habitudes mais il est nécessaire de se faire violence pour créer des opportunités. Essayez de nouvelles activités, les propositions ne manquent pas et les séances d’essais vous permettront de savoir si c’est fait pour vous ou pas.

Conseil n°3 : faites-vous aider !

Faites tête sur vos amis pour sortir, faire des activités et rencontrer d’autres personnes. Les sites de rencontres peuvent être un aide supplémentaire, encore faut-il réussir à crever l’écran pour affronter la réalité. Mais des échanges via un réseau permettent d’amorcer plus facilement une discussion réelle et d’avoir des sujets de conversation pour le premier rendez-vous. Inscrivez-vous sur les sites TMS (Toutes mes sorties) de votre ville qui proposent des sorties loisirs, sportives ou culturelles amicales. Ces rencontres vous permettront peut-être de rencontrer la femme de votre vie au cours d’un atelier d’écriture dont vous ignoriez même le concept il y a deux minutes.

« La patience est amère, mais son fruit est doux »

Vous êtes maintenant prêt pour faire de belles rencontres et vivre une belle histoire. Dès lors que vous aurez un rendez-vous, rappelez-vous une dernière chose : la patience reste de mise, pour vous, comme pour elle. Si vous êtes à l’aise, ce n’est pas forcément son cas. Respectez le temps de la séduction, de la connaissance et ensuite, laissez-vous aller à deux vers une belle aventure amoureuse.