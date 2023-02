[TEST] Hogwarts Legacy : Le jeu d’Avalanche a réussi son pari !

Après des mois d’attente, les joueurs qui ont précommandé la version Deluxe du titre Hogwarts Legacy peuvent désormais se lancer dans l’aventure du jeu d’Avalanche. Nous avons pu le tester en avant première ! Voici ce que nous en avons pensé…

A vos baguettes ! Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est désormais accessible à certains joueurs depuis quelques heures. Le jeu tant attendu basé sur l’univers d’Harry Potter qui a été mainte fois repoussé est désormais accessible. Entrons désormais dans cet univers qui s’annonçait déjà très prometteur avant sa sortie pour savoir si les développeurs d’Avalanche ont tenu toutes leurs promesses !

Bien avant la naissance d’Harry Potter

L’histoire se déroule dans les années 1890, bien avant l’arrivée d’Harry Potter dans la célèbre école des sorciers. Vous commencé dans un premier temps par créer votre personnage et autant vous dire qu’il y a l’embarras du choix ! Le menu de customisation est très bien pensé et vous pouvez customiser votre sorcier ou sorcière dans les moindres détails. Grains de beauté, trait du visage, couleur de cheveux, cicatrice… tout a été pensé pour que votre personnage vous ressemble le mieux !

Après lui avoir donné un prénom et un nom, votre aventure débute. Nous n’en dirons pas plus sur le scénario afin de profiter pleinement de l’expérience du jeu mais autant vous dire que les développeurs ont mis la barre très haute.

Hog-am-01 (1) Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy

Des graphismes à couper le souffle, une ambiance soignée

Véritable claque graphique, le jeu Hogwarts Legacy respecte ainsi toute ses promesses avec des décors soignés et une ambiance particulièrement prenante qui ne laisseront pas les fans de la saga Harry Potter indifférents.

L’école de Poudlard a été recréer dans ses moindres détails, vous offrant une immersion qui nous laisse encore sans voix. Vous pouvez ainsi déambuler librement dans cette école où il vous ai possible d’interagir avec tous les éléments qui se trouvent autour de vous. En tant qu’élève de cinquième année, vous avez acquis quelques compétences mais vous devrez encore apprendre et suivre de nombreux cours de sortilège, de création de potion ou encore des cours de botanique pour devenir un sorcier hors paire.

En plus des cours que vous devrez suivre après avoir bien évidemment choisi d’intégrer l’une des quatre maisons, à savoir : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, vous devrez également venir en aide à vos camarades qui vous proposerons des quêtes annexes tout au long de votre aventure. Des quêtes qui s’avérons très utiles pour votre progression mais surtout pour acquérir de nouvelles compétences et items.

Le jeu, en monde ouvert vous proposera de découvrir de nombreuses régions et zones tout aussi mystérieuses les unes que les autres. Vous pourrez bien entendu réaliser les missions annexes dans l’ordre que vous voulez au fur et à mesure de votre progression, excepté votre quête principale qui n’est autre que l’histoire du jeu.

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy

Les combats

Les combats se veulent très intenses et très fluides tous comme les déplacements de votre personnage. Autant vous dire qu’il vous faudra connaître chaque sortilège avec un petit temps d’adaptation avant de pouvoir enchaîner correctement vos sorts sur les ennemis. Chaque sort aura une capacité spécifique qui vous permettra de neutraliser vos ennemis.

Vos sortilèges vous seront par ailleurs très utiles lors de votre progression. Vous pourrez par exemple utiliser le sort « Lumos » pour pouvoir vous éclairer dans les lieux les plus sombres, « Revelio » pour révéler des indices cachées ou encore « Incendio » pour pouvoir brûler tout ce qui se trouve à votre porté.

Si la prise en main s’avère un peu complexe lors des premières phases de combat, vous ne pourrez plus du tout vous séparer de vos sorts après quelques sessions d’entraînement ! Là encore tout a été pensé à Poudlard dans votre période d’apprentissage qui est la clé de la réussite de votre périple de sorcier.

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy

Leveling, Talents et équipements

Au sujet du leveling, vous pourrez atteindre le lvl maximum qui est de 40. Mais autant vous dire qu’il vous faudra patienter pour pouvoir acquérir ce niveau ultime qui fera de vous un grand sorcier. Vous disposerez de points de talents à partir d’un certains lvl, qui vous permettront d’augmenter votre puissance dans différentes techniques, à savoir : augmenter la puissance de ses sortilèges, d’augmenter sa vitesse de déplacement ou de pouvoir créer de nouvelles potions plus rapidement. Autant de petits plus qui amélioreront grandement votre sorcier.

Du côté des équipements, vous pourrez changer vos différentes tenues et accessoires qui auront des niveaux et des caractéristiques différentes au fur et à mesure que vous en trouverez. Autant vous dire que vous allez donc changer votre garde robe souvent et vous pourrez revendre vos anciens items aux différents vendeurs présents dans le jeu afin de gagner de l’argent pour vos futurs achats.

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy

Montures volantes

Bien entendu, Hogwarts Legacy ne serait rien sans la possibilité d’acquérir des montures volantes. Ne pensez toutefois pas déambuler dans les airs dès vos premières heures du jeu. En effet, toute chose se mérite et les développeurs d’Avalanche nous l’ont bien fait comprendre. Il vous faudra avoir terminé de nombreuses séries de quêtes annexes et avancé dans le monde de l’histoire principale pour pouvoir commencé votre premier cours de balais qui vous permettra par la suite d’enfourcher votre toute première monture et de pouvoir vous prendre pour un véritable sorcier tout en survolant les abords de Poudlard. Au fur et à mesure de votre progression, d’autres montures volantes vous seront proposées mais nous n’en diront pas plus pour vous laisser pleinement savourer cette expérience.

Pour terminer

: Hogwarts Legacy est incontestablement le jeu de ce début d'année 2023 qui était tant attendu. Le titre qui se veut immersif répond parfaitement aux attentes des joueurs avec des décors et des univers qui respectent parfaitement l'univers de la franchise Harry Potter. Les quêtes sont variées et le jeu offre une multitude de défis à accomplir tout au long de votre progression, ce qui fait le charme de ce jeu ! Si la gestion des sorts se veut quelque fois capricieuse avec certains dialogues qui auraient pu être écourtés, Hogwarts Legacy tient toutes ses promesses. Un hit à se procurer au plus vite ! 9.5 von 10 2023-02-08T13:29:11+0100

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy