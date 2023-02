(Vidéo) Rihanna fait le show sans grosses surprises au Super Bowl et dévoile sa grossesse

La chanteuse de 34 ans a fait le show devant des millions de spectateurs américains ce dimanche soir lors de la finale du Super Bowl opposant les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City.

Ce dimanche 12 février 2023, avait lieu la finale de la 57ème édition du Super Bowl au stade de Glendale dans l’Etat de l’Arizona aux Etats-Unis.

Ce match suivi par des millions d’américains opposait les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie dont ces derniers se sont inclinés 35 à 38.

Lors de ce match, la mi-temps a été marquée par la prestation de la chanteuse Rihanna qui a fait son grand retour sur scène après près de six ans d’absence. Une prestation sommaire qui n’a rien à voir avec les prestations des évènements précédents malgré une mise en scène toujours à l’américaine.

Les spectateurs qui ont toutefois eu la surprise d’apprendre en direct que la chanteuse était enceinte en dévoilant son ventre rond au tout début de sa prestation. Rihanna a enchaîné durant près d’un quart d’heure, ses titres emblématiques comme « We Found Love », « Rude Boy », « Umbrella », « All of the Lights », « Work » ou encore « Diamonds ».

L’autre grosse déception du show reste l’absence d’un ou plusieurs autres artistes qui ne sont pas venus chanter avec Rihanna comme ce fût le cas dans les évènements précédents. Malgré un ventre rond, la chanteuse a quand même livré une belle prestation avec une mise en scène époustouflante. La jeune femme qui a été suspendue sur une plateforme a chanté aux côtés de nombreux danseurs qui ont assuré le show pendant près d’un quart d’heure.