TF1. Florent Pagny parle de son cancer : « Ce n’est pas le scénario qu’on espérait »

Le chanteur populaire français et coach de The Voice s’est confié sur la maladie à laquelle il fait face et qu’on pensait pourtant derrière lui.

Invité ce dimanche soir dans « Sept à Huit », sur TF 1, Florent Pagny était le portrait de la semaine. Le coach vocal de The Voice âgé de 61 ans est revenu longuement sur la maladie dont il fait face depuis plusieurs mois et que l’on pensait pourtant derrière lui.

Pendant près de vingt-neuf minutes, le chanteur s’est exprimé sur la bataille qu’il mène actuellement face à son cancer : « J’aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes et vous dire Tout va bien, c’est nickel, rien n’est revenu ! Mais ce n’est pas le cas. C’est chiant. Je ne peux pas mentir non plus. Ce n’est pas le scénario qu’on espérait. Il a vrillé un peu… »

Florent Pagny avait révélé en janvier 2022, devoir interrompre sa tournée de ses 60 ans après que les médecins lui avaient diagnostiqué une tumeur cancéreuse au poumon.

Lors de sa précédente interview qu’il avait confié à la journaliste de TF1, à savoir, Audrey Crespo-Mara, Florent Pagny avait confié devoir rentrer en France de toute urgence pour y subir de nouveaux examens : « Il y a un ganglion qui a fixé. Ce qui fait qu’il y a des risques de métastases. Ce n’est peut-être qu’une infection. Je vais à Paris faire une biopsie pour voir ce que c’est. » avant que ce dernier n’ajoute « Là, ce n’est plus moi qui décide du chemin à vivre. J’ai un truc qui arrive et me rappelle à l’ordre. La maladie me rend triste parce qu’elle me rattrape. »

Au cours de son témoignage, Florent Pagny a montré qu’il continuait à se battre contre la maladie.