Call of Duty Modern Warfare II : une nouvelle carte fait son apparition dans le jeu

Dans sa toute dernière mise à jour, le jeu propose aux joueurs une nouvelle carte multijoueurs intitulée Himmelmatt Expo.

Du 16 au 20 mars, les joueurs en accès gratuit pourront s’affronter sur six cartes Multijoueur et dans divers modes de jeu, en plus du premier Raid en coopération sur Call of Duty: Modern Warfare II. Invitez vos amis et votre famille à jouer, qu’ils aient été vos coéquipiers dans Call of Duty: Warzone 2.0 ou qu’ils se jettent dans la mêlée pour la première fois.

Voici les highlights de cette saison :

Raid Episode 02 : Rejoignez le capitaine Price, Farah et Gaz lors de leur embarquement pour Atomgrad dans l’épisode 1 de Raid dans Opérations spéciales.

Rejoignez le capitaine Price, Farah et Gaz lors de leur embarquement pour Atomgrad dans l’épisode 1 de Raid dans Opérations spéciales. Himmelmatt Expo : Rejoignez la rotation des cartes Multijoueur. Déployez-vous pour une escapade hivernale dans une station de montagne exclusive sur cette nouvelle carte multijoueur.

Rejoignez la rotation des cartes Multijoueur. Déployez-vous pour une escapade hivernale dans une station de montagne exclusive sur cette nouvelle carte multijoueur. Célébrez le troisième anniversaire de Warzone TM : Fêtez le troisième anniversaire de la sortie en mars 2020 du jeu original Call of Duty : Warzone avec des cadeaux gratuits publiés tous les quelques jours dans la boutique.

Fêtez le troisième anniversaire de la sortie en mars 2020 du jeu original Call of Duty : Warzone avec des cadeaux gratuits publiés tous les quelques jours dans la boutique. Gagnez les camos de la saison 02 : Poursuivez sur la voie du Ronin avec des défis supplémentaires pour gagner un nouveau camouflage d’événement pour chaque classe d’arme.

: Poursuivez sur la voie du Ronin avec des défis supplémentaires pour gagner un nouveau camouflage d’événement pour chaque classe d’arme. Nouvelle arme : Visez avec le nouveau fusil de précision Tempus Torrent

Visez avec le nouveau fusil de précision Tempus Torrent Pour les fans ayant grandi avec les Tortues : Que se passe-t-il lorsque Shredder® des Tortues Ninja® est intégré à Call of Duty ? Il ne s’arrête certainement pas après 22 minutes de combat télévisé. Obtenez ce méchant emblématique dans un nouveau Pack Pro et débloquez ses pouvoirs de ninjutsu.