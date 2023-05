Eure : deux collégiens se filment en train de torturer des chatons

2 adolescents se filment sur #Snapchat en torturant deux #chatons.



Sur cette vidéo, on constate qu'un jeune tient un chaton dans la main avant de le projeter violemment contre un arbre. Le chaton rebondit contre l'arbre et atterrit inerte au sol.



Puis, on constate que le même… pic.twitter.com/503LiVD992— Association Stéphane Lamart (@StephaneLAMART) May 11, 2023