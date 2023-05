Un lycéen de 15 ans retrouvé mort dans une grotte après une sortie scolaire

Le corps d’un jeune homme de 15 ans a été retrouvé mardi soir. La victime a été emportée par une crue des eaux alors qu’elle se trouvait dans une grotte au cours d’une sortie scolaire.

Drame en Nouvelle-Zélande. Un jeune lycéen de 15 ans a été retrouvé mort par les secours à la suite d’une journée de recherche. Selon le RTL.be, la victime participait à une sortie scolaire avec ses camarades quelques heures plus tôt lorsque le groupe s’est retrouvé en difficultés dans une grotte d’Abbey Caves.

Le jeune homme a été emporté par les eaux au cours d’une montée des eaux alors qu’il essayait de fuir. Les 14 autres camarades ainsi que les deux enseignants qui encadraient la sortie scolaire, ont quant à eux survécus.

« Pour chaque parent, envoyer son enfant à l’école le matin et ne pas le voir rentrer sain et sauf à la maison le soir, c’est le pire cauchemar possible. », a déploré le Premier ministre Chris Hipkins, selon le quotidien «The New Zealand Herald».

Il était prévu pour les lycéens de faire de l’escalade lors de cette sortie scolaire mais face aux conditions météos, il a été plutôt décidé d’explorer la grotte Abbey Caves, connues pour y abriter trois cavernes qui sont régulièrement sujettes à des crues soudaines.