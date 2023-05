Invitée ce mardi 16 mai dans l’émission « Chez Jordan », la chroniqueuse Béatrice Rosen a confié se sentir rejetée de la part d’une autre de ses collègues, à savoir Valérie Benaïm.

C’est une étonnante révélation que Béatrice Rosen a faite dans l’émission « Chez Jordan » ce mardi.

Invitée à venir parler de ses projets, la jeune femme franco-américaine qui officie en tant que chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, s’est confiée sur le rejet de l’une de ses partenaires de table, à savoir Valérie Benaïm.

Si les deux femmes ont souvent des prises de position différentes, on ne pensait toutefois pas que cela jouerait sur leur amitié.

« Valérie, ne m’aime pas » explique Béatrice. « Je sens qu’elle ne m’aime pas, elle ne peut pas me supporter » ajoute la jeune femme de 39 ans.

« On ne peut pas plaire à tout le monde, et ce n’est pas grave. Je pense qu’elle n’est jamais d’accord avec ce que je dis, et je pense que contrairement à moi, il y a certaines personnes qui quand on ne partage pas leurs idées… peut-être que je me trompe »

Des propos qui ont surpris Jordan De Luxe qui ne s’attendait pas à une telle confidence de la part de son invitée. Reste à savoir si Valérie Benaïm donnera prochainement sa version suite aux propos de Béatrice Rosen qui sera peut être prochainement confronté à sa collègue en plateau pour échanger sur le sujet.