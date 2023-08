Johnny Depp, Quentin Tarantino, La CGT… Top départ de la 76ème édition du Festival de Cannes 

Pour la 76ème fois, le prestigieux Festival de Cannes débute ce mardi 16 Mai et compte à son actif des invités de grandes renommées prêt à enflammer le 7e art.

Avec Chiara Mastroianni comme maîtresse de cérémonie, la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes débute ce mardi soir après le chaos qui a paralyser l’hexagone ces dernières semaines. C’est le réalisateur suédois Ruben Östlund connu pour son œuvre « Triangle of Sadness », palme d’or en 2019, qui prend la relève en tant que président du jury. Les membres du jury quant à eux sont nombreux : la réalisatrice Julia Ducournau connue pour le film Titane, l’acteur français Denis Ménochet, la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, la réalisatrice britanico-zambienne Rungano Nyoni, l’actrice et réalisatrice américaine Brie Larson, l’acteur américain Paul Dano, l’écrivain afghan Atiq Rahimi ainsi que le réalisateur argentin Damián Szifrón.

21 films sont en compétition pour la palme d’or notamment « Il Sol Dell’Avvenire » du réalisateur Italien Nanni Moretti, The Old Oak de Ken Loach, « L’été Dernier » de Catherine Breillat, « Killer of the flower Moon » de Martin Scorsese… Parmi tous ces cinéastes Quentin Tarantino fait sont apparition, la présentation de son film reste mystérieuse…

Johnny Depp sous le feu des critiques

Quant à l’acteur Johnny Depp vedette du film « Jeanne du Barry » réalisé par Maïwenn, ses premiers pas sur le tapis sont déjà ciblés par les critiques et la consternation de certaines actrices comme Julie Gayet.

Maïwenn préfère séparer l’homme de l’artiste et met en avant les prouesses et les performances de Johnny Depp dans son œuvre. Les critiques fusent et ne comptent pas s’apaiser, c’est un début de festival qui commence sur les chapeaux de roues pour l’illustre acteur… Stratégie de Maïwenn ? Les polémiques liées autour de Johnny Depp font déjà de l’ombre aux autres acteurs…

Parmi une multitude d’invités, des acteurs et des stars internationales vont défiler sur le tapis rouge tel que Leonardo DiCaprio, Lily-Rose Depp, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks, The Weeknd… Des invités et une cérémonie de prestige en contraste total avec les évènements liés à la réforme des retraites et à la précarité grandissante chez le peuple français.

L’ombre de la CGT menace le Festival

La CGT à promis de faire son show elle aussi, le mystère plane quant à ses futures actions, mobilisation ou coupure de courant ? Pour le bien de la cérémonie et pour éviter tout éventuel incident, la sécurité a été considérablement renforcée.C’est un début particulier pour cette 76ème cérémonie, de nombreux évènements sont attendus du 16 au 27 mai. Le Festival de Cannes réserve encore de nombreuses surprises…