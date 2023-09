Légende de la WWE, Billy Graham est mort à l’âge de 79 ans

Le légendaire catcheur, Billy Graham, est mort ce mercredi à l’âge de 79 ans.

la « Superstar » américaine de catch, Billy Graham, est mort ce mercredi 17 mai à l’âge de 79 ans. C’est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle auprès du média américain TMZ.

Né le 7 juin 1943, Billy Graham qui était originaire d’Arizona. Après avoir entamé brièvement une carrière de footballeur canadien, il s’était passionné par l’univers de la lutte professionnel puis le catch.

Toujours selon le média américain, Billy Graham est décédé après avoir été mis sous assistance respiratoire. L’homme était hospitalisé depuis trois semaines en soins intensifs à la suite de soucis de santé.

Billy Graham a surtout connu la notoriété pour avoir rejoint les rangs de la WWE. Il avait notamment encadré les plus grands catcheurs professionnels comme Hulk Hogan, Scott Steiner, Ric Flair ou encore Jesse Ventura.

Dernièrement, sa santé s’était dégradée. Billy avait perdu du poids et souffrait d’insuffisance cardiaque congestive, de diabète et de perte auditive. Il avait aussi été victime d’un importante infection des oreilles et du crâne et ses reins étaient défaillants.