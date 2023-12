Découvrir l’univers de l’e-gaming à travers ces huit métiers tendance

Il existe aujourd’hui un nombre considérable de métiers dans le domaine du gaming en général. Si certains d’entre eux sont assez connus, d’autres quant à eux demeurent dans l’ombre malgré leur grand intérêt. Quels sont les métiers de l’e-gaming ? Découvrez-en quelques-uns dans la suite de cet article.

Développeur de jeux vidéo

Le développeur de jeux vidéo est un professionnel qui maîtrise à la perfection les différentes techniques de codage. Il occupe une fonction centrale dans la création des jeux vidéo. Il travaille de concert avec tous les autres membres de l’équipe, pour donner vie au jeu vidéo.

Compte tenu de son rôle phare, un développeur de jeux vidéo doit absolument avoir de bonnes compétences en informatique et un véritable esprit d’équipe. Pour devenir développeur, il est nécessaire d’avoir un bac+3 (scientifique de préférence).

La plupart du temps, un développeur débutant pourrait gagner un salaire mensuel brut de 3 100 €. Avec un peu plus d’expérience, il pourrait rapidement atteindre 6 000 € brut tous les mois. La demande de développeurs de jeux vidéo est de plus en plus croissante depuis quelques années. Ils interviennent également dans la création d’e-casinos en ligne. Vous pourrez d’ailleurs en trouver quelques-uns sur ce site certifié.

Programmeur 3D

La profession de programmeur 3D peut être considérée comme l’une des plus importantes en matière d’e-gaming. Au sein de l’équipe moteur, le programmeur 3D a pour mission le développement et l’optimisation du moteur graphique. Il se charge également des fonctionnalités associées à ce dernier.

Son travail exige d’avoir une bonne maîtrise des langages informatiques, mais également des moteurs de jeu. Pour exercer en tant que programmeur 3D, il est nécessaire d’avoir un Bac+5 scientifique. À ses débuts, le programmeur 3D évolue au sein des équipes pour un salaire brut de 2100 €. La rémunération va naturellement évoluer avec l’expérience, jusqu’à dépasser légèrement la barre de 3000 €.

Animateur 3D

Un animateur 3D est un expert qui se charge de produire des images de synthèse du jeu vidéo. Autrement dit, il est celui qui se charge d’animer les différents personnages et les objets. Son métier consiste à les faire vivre de la façon la plus réaliste possible.

Pour devenir animateur 3D, il est recommandé d’avoir tout au moins un Bac+3 artistique. Le salaire d’un animateur 3D varie entre 2 083 € et 4 166 € bruts. La place occupée par l’animateur 3D est centrale parce que c’est lui qui crée l’animation qui façonne l’histoire.

Par conséquent, celui-ci se doit d’être un véritable technicien et d’avoir une parfaite maîtrise des logiciels d’animation 2D et 3D. Il doit également avoir une bonne connaissance du dessin traditionnel, de l’anatomie et de l’architecture.

Développeur réseau jeux vidéo

Le développeur réseau jeux vidéo a pour fonction principale de développer et d’intégrer les systèmes multi-joueurs du gameplay. Il se charge également de la conception des briques bas niveau appartenant au moteur réseau. Tout ceci, dans l’optique de permettre à tous les joueurs d’avoir une expérience de jeu unique, pendant leur partie en ligne.

Pour accéder à la profession de développeur réseau jeux vidéo, il est recommandé d’être titulaire au moins d’un bac+5 scientifique. Le métier de développeur réseau jeux vidéo est considéré aujourd’hui comme l’un des métiers de l’e-gaming qui fait le plus sens.

En effet, il représente pour de nombreux jeunes, la profession qui répond le plus à leurs attentes personnelles. Un développeur réseau jeu vidéo débutant peut obtenir un salaire brut de 3 400 €.

Développeur audio

Dans une équipe de production, le développeur audio se charge de développer et d’optimiser le moteur audio du jeu. Pour réussir son travail, ce dernier doit impérativement posséder des compétences en programmation informatique. Il est également nécessaire qu’il ait des connaissances solides en matière d’audio et de son.

Pour être développeur audio, il est indispensable d’avoir un Bac+3 informatique ou artistique. Un débutant dans le domaine peut aisément toucher un salaire brut de 2400 €. Le travail du programmeur de jeux vidéo s’étend à tout ce qui a rapport à l’audio du jeu vidéo.

Par conséquent, il doit travailler en collaboration directe avec les sound designers. Il doit donc avoir de bonnes qualités humaines, pour travailler en équipe. Outre cela, être un véritable passionné de jeux vidéo pourrait être un énorme plus.

Développeur UI

Le développeur UI est chargé du développement et de la conception de chaque module de présentation du jeu vidéo. C’est un spécialiste de l’interface utilisateur de la plateforme. Pour être développeur UI, il est indispensable d’avoir une excellente maîtrise des langages informatiques et de vraies connaissances techniques.

Le salaire brut d’un développeur UI débutant est de 2830 € brut. Dans l’exécution de sa mission, le développeur UI se chargera de la présentation des interfaces, mais également des autres modules comme les menus.

Le travail du développeur influence directement la qualité de l’expérience utilisateur, puisque celui-ci doit constamment se mettre à la place de l’utilisateur pour offrir un résultat de qualité.

Programmeur spécialisé IA

Le programmeur spécialisé IA encore connu sous le nom d’IA spécialiste jeux vidéo est un membre de l’équipe des développeurs de studio. Il s’occupe essentiellement de programmer les comportements du joueur avec son personnage. Le but de son travail est de garantir à l’utilisateur une expérience de jeu exceptionnelle et cohérente avec l’intelligence artificielle.

Pour exercer en tant que programmeur IA spécialisé, il est indispensable d’avoir un Bac+3 informatique ou scientifique. Un programmeur spécialisé peut gagner pour ses débuts jusqu’à 2333 €. Dans le cadre d’un jeu vidéo, le joueur doit généralement occuper plusieurs fonctions. Pour lui faciliter la tâche en la matière, il est indispensable de faire appel à un développeur IA.

Modeleur 3D

Le modeleur 3D est un spécialiste du dessin et de la 3D. Grâce à son expertise, il est en mesure de concevoir des personnages, des paysages, des créatures, des objets et bien d’autres choses en partant tout simplement de certains logiciels spécialisés.

Travaillant dans tous les studios de conception de jeux vidéo, le modeleur 3D est un technicien polyvalent et un artiste. C’est l’un des métiers d’e-gaming qui demande le plus de créativité. Le modeleur 3D travaille toujours en collaboration avec l’animateur 3D qui se chargera d’animer ses créations.