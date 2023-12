Voitures reconditionnées : un gage de sûreté ? 

Les voitures reconditionnées sont-elles plus fiables que les autres occasions disponibles ? Éléments de réponse.

Contenu Sponsorisé

Les voitures reconditionnées sont-elles les occasions les plus fiables ?

Le marché du véhicule d’occasion est plus important que jamais et au sein de ce système de ventes, on trouve un nombre grandissant de véhicules considérés comme « reconditionnés ». À la télévision, à la radio ou directement auprès des acteurs du monde de l’occasion, les promotions et les publicités n’en finissent pas à ce sujet.

À l’image d’un téléphone portable ou d’un autre objet technologique, le reconditionnement s’est donc également implanté dans l’univers automobile. Cependant, l’intérêt n’est pas forcément le même que pour les objets tout juste cités puisqu’il n’a, à la base, pas une vocation écologique directe. Or, il offre de grands arguments pour les potentiels acheteurs qui recherchent un nouveau véhicule.

Tout en présentant l’intérêt du reconditionnement d’un véhicule, nous profitons de l’occasion pour définir si oui ou non, les voitures reconditionnées comptent parmi les plus fiables du marché de l’occasion ? Alors que l’achat de voitures reconditionnées a actuellement le vent en poupe, les réponses devraient incontestablement permettre de lever le voile sur une pratique novatrice et surtout, en pleine expansion.

Les obligations du contrôle technique

Que l’on passe par un particulier, une concession ou une plateforme spécialisée dans la vente automobile, la loi est la même. Systématiquement dans le cadre d’une vente de véhicule d’occasion, le vendeur doit fournir un procès-verbal de contrôle technique à l’acheteur.

Dans tous les cas, il doit avoir été établi depuis moins de six mois au moment de la vente du véhicule et cette obligation s’applique à tous les véhicules de plus de quatre ans. En deçà, le document n’est pas obligatoire, tout comme le passage au contrôle technique pour le propriétaire d’une voiture aussi jeune.

Le contrôle technique s’assure que les véhicules circulant soient sécurisés à la fois pour le propriétaire mais également, pour les autres automobilistes et les usagers de la route en général.

Ainsi, une voiture avec un contrôle technique approuvé pourra être vendue et surtout, représente l’assurance d’être sécurisée et de répondre aux différentes normes, notamment environnementales. Toutefois et bien que cette obligation soit évidente, elle peut être rejointe par le reconditionnement auprès de certains prestataires de vente. Cet argument représente alors un aspect marketing important et surtout, un aspect rassurant auprès de l’acheteur.

Différents niveaux de reconditionnement

Globalement, les sociétés mettant en avant le reconditionnement de véhicules peuvent aller plus loin les unes que les autres mais elles s’adaptent généralement aux demandes du fameux contrôle technique, tout en augmentant les points de vérification afin de s’assurer de l’excellent état du véhicule en question. Par exemple, certaines sociétés proposent un nouveau passage au contrôle technique si celui-ci date de plus de deux mois !

Même principe pour l’état général de certains équipements du véhicule avec par exemple, des pneus changés en fonction de l’usure plus ou moins prononcés de ceux-ci, là où un contrôle technique ne mettrait pour autant pas de contre-visite à ce sujet. Vous l’aurez compris, le reconditionnement peut s’avérer intéressant en fonction des actions effectuées et généralement, des chartes existent auprès des spécialistes consultés.

Avec plusieurs niveaux en fonction de l’âge de la voiture ou de son kilométrage, le reconditionnement peut offrir une vraie cure de Jouvence au véhicule concerné.

Les avantages du reconditionnement

Nous venons de citer plusieurs exemples mais les avantages ne s’arrêtent clairement pas là. Toujours en comparaison avec le contrôle technique, une micro-rayure nécessitant par exemple un polissage, n’altèrera pas la validation du procès-verbal. Cependant, un tel détail peut logiquement représenter un frein à l’achat du véhicule, rien que pour des raisons esthétiques.

Les avantages du reconditionnement peuvent en fonction des conditions et des formules, offrir plusieurs forces. Esthétique, mécanique ou détails pratiques et techniques sont autant de catégories mises en avant par les sociétés dans leurs processus.

La fiabilité est-elle plus importante ?

En fonction de la liste des matériaux réparés ou changés, il est possible de dire que la fiabilité d’un véhicule est améliorée si l’on procède à un reconditionnement en bonne et due forme. Cependant, gardez en tête que ces changements ne concernent pas le moteur, la boîte de vitesses ou les autres parties mécaniques importantes comme l’embrayage. Cela dépasse bien évidemment ces simples actions de remise à niveau ou de reconditionnement.

Avec une révision effectuée, un contrôle technique et par exemple un changement de pneus ou de plaquettes de freins, la sécurité ainsi que la durée de vie générale du véhicule seront deux aspects améliorés. Incontestablement.

Le risque existe toujours

La mécanique a ses failles et parfois, aussi précis et méticuleux que puisse être un entretien de voiture, le risque n’est jamais à proscrire. Il est impossible de prévoir certaines failles dans certains cas et c’est pour cela qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’un véhicule reconditionné soit infaillible. Il en est de même pour une voiture neuve.