Légende de la musique, la chanteuse Tina Turner est morte à l’âge de 83 ans

L’iconique chanteuse internationale, Tina Turner, est décédée ce mercredi des suites d’une longue maladie.

La chanteuse Tina Turner est décédée ce mercredi 24 mai 2023 à l’âge de 83 ans, a déclaré son agent à l’agence de presse PA.

« Tina Turner est morte paisiblement aujourd’hui à l’âge de 83 ans après une longue maladie dans sa maison près de Zürich » peut-on lire via un communiqué.

Une grande carrière internationale

Tina Turner qui avait acquis le titre de « Queen of Rock & Roll » (« Reine du Rock & Roll »), avait commencé sa carrière avec les Kings of Rhythm d’Ike Turner en 1957. Sa carrière avait connue un nouveau tournant dans les années 1980 avec l’album Private Dancer, multi-platine sorti en 1984 qui contenait le titre à succès What’s Love Got to Do with It. Un titre ayant remporté le Gramy Award de l’enregistrement de l’année, devenant ainsi le premier et unique titre n°1 au Billboard Hot 100.

La chanteuse a notamment connu plusieurs succès avec des titres comme « We Don’t Need Another Hero » sortir en 1985 et GoldenEye (1995).

Tina Turner a été la première artiste noire à faire la couverture du magazine Rolling Stone qui l’a ainsi classé parmi les 100 plus grands artistes internationaux et chanteurs de tous les temps.

Tina Turner : ses plus grands titres