Harcèlement scolaire : une marche blanche en mémoire de Thibault, 10 ans, s’est tenue à Montbrison après son suicide

L’enfant scolarisé en classe de CM2 à l’école primaire de Saint-Bonnet-le-Château à Montbrison, s’est donné la mort le 29 avril dernier à son domicile familial.

Une nouvelle victime du harcèlement scolaire. Après le décès récent de Lindsay, Thibault, 10 ans, est mort le 29 avril dernier au domicile familial à Montbrison (Loire), après avoir mis lui aussi fin à ses jours dans un contexte de harcèlement scolaire.

Ce samedi 3 juin, une marche blanche s’est tenue dans la commune pour rendre un dernier hommage à l’enfant. Sa mère, Marion Père, s’est exprimée avec beaucoup d’émotions auprès de nos confrères de CNEWS : « Thibault vivait un calvaire depuis deux ans. Il se faisait insulter, il s’est fait casser la main. On lui a dit aussi que la victime ce n’était pas lui » a confié sa maman qui a ajouté : « Tous les jours, je regrette de ne pas avoir eu une aide éducative et de l’Éducation nationale, et de la directrice qui me disait que je le couvais trop. »

Le garçon de 10 ans était scolarisé à l’école primaire de Saint-Bonnet-le-Château à Montbrison.

« Il me disait qu’un jour, il allait rejoindre le ciel, qu’un jour, il mourrait pour qu’on comprenne qu’il souffrait trop et qu’il n’en pouvait plus. » a déclaré Marion Père, la mère de Thibault qui estime aujourd’hui que le personnel de l’établissement n’ont pas été en mesure de protéger son fils.

Thibault était suivi par un psychologue, a précisé sa maman qui explique qu’aucun signalement n’avait été fait.

De son côté, le parquet de Saint-Etienne, a indiqué ce vendredi à l’AFP, qu’une enquête avait été ouverte pour « recherche des causes de la mort », précisant que « la piste du harcèlement scolaire est creusée, pour le moment sans élément probant ».