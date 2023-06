Attaque à Annecy : Minutes par minutes, suivez les dernières informations

La première ministre, Elisabeth Borne qui vient d’atterrir à Annecy est entourée du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Elisabeth Borne est arrivée à 14h15 à Annecy pour se rendre sur les lieux du drame. La première ministre est entourée du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Cette dernière devrait prochainement donner une conférence de presse sur les circonstances et le déroulés des faits suite à l’attaque survenue ce jeudi matin dans une aire de jeu à Annecy. Attaque au couteau qui a fait de nombreux blessés dont plusieurs enfants qui se trouvent actuellement entre la vie et la mort.

17h40 : La procureur d’Annecy, Line Bonet-Mathis, donne de nouvelles précisions sur les circonstances des faits et sur l’état de santé des victimes : « Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat sur 6 personnes dont 4 mineurs avec un néerlandais et un anglais. Tous ont été blessés par arme blanche. Un des adultes a été blessé par le tir d’un policier qui a touché le mis en cause. Celui-ci est inconnu de nos services. Aucun élément ne permet d’évoquer un motif anti-terroriste. Il n’avait qu’une seule arme, un opinel de type pliable. C’est un réfugié politique qui serait sans domicile fixe à Annecy arrivé depuis avril 2022. L’état de santé des très jeunes victimes est très fragile et elles sont toujours en urgence absolue. »

16h04 : Les quatre victimes sont en urgence absolue, a ajouté le maire d’Annecy, François Astorg.

16h03 : Le maire d’Annecy annonce qu’une cellule psychologique et d’accompagnement, a été mise en place.

16h00 : Le maire d’Annecy, François Astrog, s’exprime : « Ce qu’il s’est passé ce matin est effroyable. C’est la première fois que cela arrive à Annecy. Ce qu’il s’est passé ce matin et je remercie les forces de l’ordre, les pompiers, la police municipale qui ont été exemplaires. L’assaillant a été interpellé. C’est aussi de la colère, ce qu’il s’est passé est inacceptable. Nous mettons tout en œuvre pour que la sécurité soit effective sur Annecy. »

15h54 : Eric Zemmour diffuse une vidéo sur son compte Twitter en réaction à l’attaque :

« Je veux dire mon émotion face à l’horreur de ces crimes perpétrés ce matin à Annecy. Je veux dire mon affection à ces familles dans la douleur, en espérant que leurs enfants survivront, à cet acte ignoble. Ca aurait pu être n’importe qui d’entre nous, ca aurait pu être nos enfants. (…) »

Avant, les demandeurs d’asile fuyaient pour éviter la mort. Désormais les demandeurs d’asile quittent leur pays pour mieux tuer nos enfants.



Je vous le demande : ne vous laissez pas intimider dans les jours qui viendront. Vous avez le droit de refuser ces francocides.#Annecy pic.twitter.com/ev2kT5vkJF — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 8, 2023

15h32 : Laurent Wauqiez, Président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, prend la parole : « Tout le monde est extrêmement choqué. Il y a un traumatisme qui est extrêmement profond. Personne ne peut imaginer la barbarie, l’ampleur de la violence de ce qu’il s’est passé. »

Ce dernier ajoute : « Il y a aussi de la colère, comment s’est possible, un jardin d’enfant, se précipiter… Il y a un enfant de 22 mois qui est entre la vie et la mort… Au moment où l’on parle, pensez aux familles, aux enfants. »

15h20 : POINT PRESSE

– Elisabeth Borne prend la parole : « Des petits enfants ont été sauvagement attaqués par un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte inqualifiable. Mes premières pensées vont aux parents et aux enfants qui sont encore dans un état grave et aux adultes qui sont également blessés. Je voudrais saluer les forces de l’ordre qui ont pu intervenir très rapidement pour interpeller cet auteur. Aux secours qui ont pris en charge rapidement les blessés. »



« L’enquête permettra de préciser le parcours et le profil de cet assaillant. Aujourd’hui, c’est le temps de l’émotion aux côtés des habitants d’Annecy pour exprimer tout le soutien et le solidarité de la nation. » a précisé la Première Ministre.

Procureur de la République d’Annecy – Line Bonet-Mathis : une enquête est actuellement en cours pour tentative d’assassinat. Le garde à vue est dans les locaux du commissariat d’Annecy. Il y a aucun mobile terroriste apparent en cours. Nous avons six victimes, quatre mineurs et deux adultes. Ils ont tous été victime à l’arme blanche.

L’auteur est en garde à vue et a été blessé très légèrement. Il est sans domicile fixe.

Elisabeth Borne : Il s’agit d’un syrien qui a le statut de réfugié en Suède depuis six ans. C’est un individu a priori isolé. Nous avons pris contact avec tous les services judiciaires. Il n’a pas d’antécédents judiciaires ni psychiatrique.

15h19 : Elisabeth Borne va s’exprimer à la presse.

14h54 : L’assaillant a crié : « In name of Jesus christ » (Au nom de Jesus Christ) au cours de l’attaque.

14h44 : Selon le tout dernier bilan communiqué par BFMTV, 4 enfants sont en urgence absolue (un frère et une sœur âgée de 2 et 3 ans ont quant à eux leur pronostic vital engagé.) Un autre enfant, originaire d’Allemagne a été blessé mais son pronostic vital n’est pas engagé. Un quatrième enfant âgé de 2 ans; de nationalité anglais, a également été blessé . Deux adultes ont été blessés dont un homme de 70 ans en urgence absolue et un autre homme dont le pronostic vital n’est pas engagé.

14h40 : Elisabeth Borne est arrivée à la préfecture d’Annecy où elle doit donner dans quelques instants une conférence de presse. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin est également sur place.

14h35 : Jordan Bardella, Président du Rassemblement National, a réagit sur son compte Twitter suite à l’attaque : « Après le drame d’#Annecy, c’est toute notre politique migratoire, et un certain nombre de règles européennes, qu’il faut remettre en cause. »

Après le drame d’#Annecy, c’est toute notre politique migratoire, et un certain nombre de règles européennes, qu’il faut remettre en cause.



On doit se donner les moyens d’agir et de reprendre le contrôle d’une situation qui échappe au gouvernement.



Ce débat est urgent. — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 8, 2023

14h30 : La conférence de presse devrait débuter aux alentours de 15h30.

