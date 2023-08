Les meilleurs casinos et paris sportif en ligne au Canada 

Contenu Sponsorisé

Les meilleurs casinos en ligne sont ceux qui, en dehors de leur ludothèque riche et diversifiée, proposent des moyens de paiement fiables. De plus, ils offrent de généreux bonus et leur taux de redistribution des gains est élevé. Des casinos en ligne qui réunissent l’ensemble de ces critères, il est difficile d’en trouver au Canada. Néanmoins, nous sommes parvenus à en dénicher quelques-uns dont la présentation est faite ici.

PlayOJO : Le casino en ligne canadien avec plus de 2000 jeux

Vous recherchez un casino en ligne au Canada où vous n’allez pas vous ennuyer ? La plateforme PlayOJO figure parmi les meilleurs choix que vous pourriez faire. En effet, sur ce casino en ligne canadien, vous disposez de plus de 2000 jeux issus des meilleurs fournisseurs de cette industrie.

Vous n’avez pas besoin de télécharger un logiciel ou une application avant d’accéder à cette ludothèque. De même, le site PlayOJO ne vous exige pas de mise avant de vous divertir. Vous pouvez jouer gratuitement. Si vous avez de l’argent à miser, le site accepte les dépôts à partir de 10 dollars. Lorsque vous gagnez, il vous paie 96 % de vos gains.

Pour entrer en possession de ces derniers, vous avez tous les moyens de retrait à votre disposition. À cette étape, vous n’avez pas à craindre le vol de vos données, car le site bénéficie du cryptage SSL. De plus, il est agrémenté par la Malta Gaming Authority (MGA) ; une licence qui atteste de sa fiabilité.

Betway

Betway est l’un des leaders des paris sportifs et jeux d’argent en ligne. Fondé en 2006, ce site de paris sportifs d’origine maltaise s’est rapidement développé pour devenir une référence dans le secteur. Betway propose une large sélection de paris sur plus de 30 disciplines sportives, allant du football au tennis en passant par le basket, le rugby ou encore les courses hippiques.



Le site se distingue par la diversité de ses offres, avec des cotes très compétitives, des retransmissions en direct, des promotions régulières pour ses membres, ainsi que la possibilité de parier en direct pendant les matchs. Betway dispose d’une interface intuitive et fluide, disponible sur mobile et en version desktop. Les dépôts et retraits d’argent sont facilités par de nombreux moyens de paiement sécurisés.



Betway détient des licences de paris sportifs dans de multiples pays et territoires, garantissant un cadre légal et des services de qualité. Le site offre un service clientèle réactif et multilingue. Avec ses partenariats dans le monde du sport, Betway s’impose aujourd’hui comme l’une des références pour parier en ligne sur toutes les compétitions sportives majeures. Ce site de pari sportif au Canada ajoute par ailleurs que la plateforme propose aussi un bonus de bienvenue, un programme de fidélité ainsi que d’autres promotions qui lui sont propres.

Spin Casino : Le meilleur casino en ligne au Canada avec des bonus sur les 3 premiers dépôts

N’importe quel casino en ligne peut proposer un bonus de bienvenue. Seuls les meilleurs sont capables d’offrir des bonus importants. Le Spin Casino fait partie de cette catégorie. Avec cette plateforme, vous avez droit à 100 % de bonus de bienvenue.

Contrairement à d’autres sites de jeux, ce bonus de Spin Casino ne s’applique pas uniquement à votre premier dépôt. Il est valable sur les trois premiers. En dehors de cette particularité, Spin Casino se distingue aussi par ses diverses promotions, à savoir :

Le jeu de la semaine ;

Le Daily Prize Wheel ;

Le programme VIP ;

; Les bonus saisonniers.

Spin Casino est également un site de jeu qui séduit pour ses 500 titres de jeux, sa licence accordée par la MGA et son service clientèle toujours accessible. Pour jouer sur cette plateforme, vous devez télécharger une application. Cette dernière s’avère facile à utiliser puis prend en charge les appareils Android et sous IOS.

Jackpot City : Le meilleur casino en ligne canadien offrant un bonus de bienvenue de 1600 $

Le casino en ligne au Canada Jackpot City propose diverses récompenses à ses joueurs. Parmi toutes ces dernières, c’est le bonus de bienvenue qui semble la plus alléchante. Grâce à cette dernière, vous pouvez vous retrouver avec une somme totale de 1600 dollars après vos quatre premiers dépôts.

En ce qui concerne les jeux, le site vous en propose plus de quatre centaines parmi lesquels vous pourriez retrouver la roulette, le blackjack et les machines à sous. Vous pouvez jouer depuis n’importe quel appareil numérique et même en live si vous le souhaitez.

Jackpot City est un casino en ligne en qui vous pouvez avoir confiance, car il possède la certification eCOGRA. De plus, il vous redistribue une grande partie de vos gains, soient les 95 %. Spécifiquement pour les machines à sous, le taux de redistribution des gains est de 98 %.

Pour retirer ces derniers, vous avez un grand embarras de choix en ce qui concerne les moyens disponibles. Les solutions proposées sont aussi classiques que modernes comme les portefeuilles électroniques.

Quelle que soit la méthode choisie, vous n’avez pas à longtemps patienter pour prendre vos sous. Le délai d’attente va de 24 à 72 H en fonction du moyen.

BitStarz : L’un des meilleurs casinos en ligne au Canada

Lorsque le casino en ligne canadien BitStarz vous offre un bonus de bienvenue, vous devez le miser 40 fois au moins avant de pouvoir retirer l’argent. C’est une condition très contraignante, mais elle vaut le coup d’être respectée.

En effet, la somme totale que vous percevez comme bonus sur vos quatre premiers dépôts peut aller jusqu’à 10 000 dollars. Vous bénéficiez en plus de ce montant de 180 tours gratuits. De plus, vous disposez de suffisamment de jeux pour renouveler les mises sans vous ennuyer. Il y en a plus de 2000.

Lorsque vous êtes sur le point de retirer votre argent, le site met à votre disposition 22 méthodes, dont 9 pour les retraits. Avec un nombre aussi important de solutions, vous allez certainement en trouver une qui propose un traitement instantané.

Par ailleurs, vous devez noter que sur BitStarz, ce sont 97 % de vos gains qui vous sont payés. Cependant, vous ne pouvez pas retirer plus de 10 BTC à la fois. En cas d’éventuel problème avec la plateforme, vous devez vous tourner vers l’organisation eGAMING de Curaçao, car c’est elle qui réglemente le site.

Platin Casino : Le casino en ligne au Canada qui autorise les cryptomonnaies

Vous disposez d’un ordinateur portable ou d’un smartphone ? Dans ce cas, vous n’aurez aucune difficulté à jouer sur Platin Casino. Le site de jeu prend en charge toutes les interfaces mobiles. Pourvu que l’appareil soit connecté à internet.

Une fois sur la plateforme canadienne, vous devez nécessairement procéder à un dépôt de 10 dollars au moins pour bénéficier d’une bonne expérience de jeu. Pour faire votre mise, vous avez des solutions comme le virement bancaire, la carte prépayée et même les cryptomonnaies.

Sur Platin Casino, lorsque vous faites votre première mise, vous bénéficiez d’un bonus de bienvenue qui vous permet de vous retrouver avec une somme maximale de 1500 dollars. Pour que cette dernière vous soit attribuée, vous devez faire deux autres dépôts de 10 dollars chacun.

Par ailleurs, vous devez retenir que le casino en ligne Platin est une plateforme de plus de 1200 jeux, avec un taux de redistribution des gains de 96,3 % et un service clientèle accessible tous les jours de 9 h à 12 h.