Attentat en Belgique. Un homme ouvre le feu et tue deux personnes dans le centre ville de Bruxelles

Deux personnes ont été tuées ce lundi soir dans le centre ville de Bruxelles. Un important dispositif est présent. L’auteur des tirs serait toujours en fuite !

ATTENTAT A BRUXELLES Ce que l’on sait : Un homme a ouvert le feu sur des personnes, tuant deux supporters de nationalité suédoise.

Une vidéo montrant un homme tué de sang froid des personnes en plein centre ville de Bruxelles, a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Le terroriste d’origine tunisienne, était domicilié dans la région bruxelloise à Schaerbeek. (RTBF)

L’individu a pris la fuite juste après avoir tiré en pleine rue. Il est activement recherché par les autorités belges.

Les contrôles à la frontière renforcés (BFMTV).

Une vidéo de revendication aurait été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle fait actuellement l’objet d’authentification.

Le suspect se prénomme Abdesalem L, il est âgé de 45 ans. (RTBF)

Ce lundi soir, un homme a ouvert le feu dans un quartier du centre ville de Bruxelles en Belgique, faisant deux morts, relate la police de Bruxelles, confirmant une information de plusieurs médias belges. Une troisième victime a été blessée au cours de cette fusillade. Selon la police Fédérale belge, la victime serait hors de danger. Cette troisième victime est un chauffeur de taxi selon BFMTV.

Ce soir, une attaque à l’arme à feu a visé trois personnes dans le centre de Bruxelles. Deux d’entre-elles sont décédées. La troisième, serait désormais hors de danger. La phase d’urgence fédérale a été déclenchée ce lundi soir à 21 :13 précisément. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 16, 2023

Selon la RTBF, les coups de feux auraient été tirés aux environs de 19h15, à proximité de la place de la Sainctelette, non loin du boulevard d’Ypres et du boulevard du Neuvième de ligne.

Un important dispositif de policiers et de secours sont actuellement sur place. L’auteur des tirs, auraient quant à lui pris la fuite en scooter. Il n’a pour le moment pas été appréhendé par la police.

Les faits se sont produits en marge du match de foot opposant la Belgique à la Suède pour les qualifications de la coupe d’Europe. Trente cinq milles personnes sont toujours confinées au Stade Roi Baudouin.

Selon les derniers éléments, l’homme aurait posté une vidéo quelques instants avant de commettre l’attaque dans laquelle il se dit inspiré par l’état islamique. Dans cette même vidéo qui est en cours de vérification par les autorités belges, l’homme qui se définit comme étant l’assaillant, revendique la nationalité suédoise des victimes comme motivation probable de l’acte, comme l’explique la police belge Fédérale.

Au cours de cette même revendication la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l’acte. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 16, 2023

Qui est le terroriste ?

On en sait désormais un peu plus sur l’homme qui aurait tué deux personnes dans le centre de Bruxelles ce lundi en début de soirée. Selon la RTBF, le terroriste présumé se nomme Abdesalem, il est âgé de 45 ans et est d’origine tunisienne. Ce dernier qui est toujours activement recherché par les autorités, résidait en région bruxelloise, à Schaerbeek.

Sa résidence devrait faire l’objet d’une perquisition dans les prochaines heures. L’individu a diffusé une vidéo de revendication où il s’exprime en arabe. Selon plusieurs de nos confrères, l’homme aurait un accent tunisien.

Minutes par minutes : les dernières informations sur l’attentat de Bruxelles en Belgique.

1h52 : Le suspect est toujours activement recherché. Selon la RTBF, l’identité de l’individu est désormais connue. Il s’agit d’Abdesalem L., 45 ans. L’homme d’origine tunisienne était domicilié à Schaerbeek, une ville située dans la région de Bruxelles. Toujours selon nos confrères, ce dernier avait déjà été confronté par la justice en Tunisie pour des faits de terrorisme.

23h53 : Les supporters quittent petit à petit l’enceinte du stade qui est en train de les dé-confiner.

⚠️Le stade de football est en cours d'évacuation.

👉Veuillez suivre les instructions des services de secours.

👉Retournez immédiatement chez vous. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 16, 2023

23h44 : Emmanuel Macron prend la parole sur les réseaux sociaux : « Je viens de m’entretenir avec le Premier ministre Alexander De Croo pour lui exprimer la solidarité des Français dans ce moment terrible que traverse Bruxelles. Nous pensons aux victimes de ce lâche attentat, ainsi qu’à nos amis belges et suédois dont nous partageons le choc. » a déclaré le chef de l’état.

Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre Alexander De Croo pour lui exprimer la solidarité des Français dans ce moment terrible que traverse Bruxelles.



Nous pensons aux victimes de ce lâche attentat, ainsi qu’à nos amis belges et suédois dont nous partageons le choc. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2023

23h00 : Suite à cet attentat, les contrôles aux frontières ont été renforcés en France.

22h45 : L’auteur de l’attaque, aurait été filmé sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, en train de prendre la fuite à scooter. Il est vêtu d’un manteau orange fluo.

22h10 : Trente cinq milles personnes qui assistaient au match Belgique / Suède pour les qualification de la coupe d’Europe, sont actuellement confinées au Stade Roi Baudouin.

Attentat à #Bruxelles : La brigade anti banditisme déployée pour sécuriser le secteur du stade du Roi Baudouin.



Environ 35 000 spectateurs sont confinés pour des raisons de sécurité. pic.twitter.com/Fo6RsvnpIA — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 16, 2023

22h30 : Dans une vidéo publiée sur les réseaux (que nous ne diffuserons pas), nous pouvons-y voir un homme tirer en direction de plusieurs personnes, allant jusqu’à poursuivre ses victimes dans un bâtiment. Alors que nous entendons des coups de feu, l’une d’entre elle tombe à terre et est tuée de sang froid par l’assaillant, armé d’une arme automatique. L’auteur prend ensuite la fuite à bord d’un scooter.