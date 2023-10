Test Sonic Superstars : Le hérisson bleu ne s’est jamais aussi bien porté !

Sonic et ses amis reviennent plus forts que jamais dans ce nouveau titre jouable en solo et en multijoueur.

Après avoir incarné le hérisson dans un monde ouvert en 3D avec Sonic Frontiers,

Le monde des jeux vidéo est sur le point d’être secoué par un ouragan bleu tourbillonnant, car Sonic Superstars, le dernier jeu de la franchise Sonic the Hedgehog, vient de faire son entrée fracassante. Nous allons donc plonger dans l’univers palpitant de ce nouvel opus, explorer ce qui le rend si spécial, et pourquoi il est susceptible de devenir un incontournable pour les fans de Sonic et les amateurs de jeux de course.

Développé par Arzest et Sonic Team, le jeu Sonic Superstars et un jeu de plateforme présenté dans une perspective 2.5D1. Le titre qui est similaire aux jeux de Sonic the Hedgehog sortir dans les années 1990 pour la Sega Genesis, propose d’incarner l’un des quatre personnes jouable, à savoir Sonic, Tails, Knuckles ou encore Amy Rose.

Une menace plane sur les îles North Star 2

Le joueur prendra la route des îles North Star 2 menacées par le docteur Eggman et Fang the Sniper. Une nouvelle ennemie de Sonic prendra part à l’aventure, cherchant à transformer les animaux géants des îles en Badniks.

Dans Sonic Superstars, il sera donc possible de vivre votre aventure en solo ou en multijoueur ou en local avec la possibilité de jouer en coopération avec trois autres joueurs, une première dans la licence Sonic. Pour le mode multijoueur, il sera possible d’affronter jusqu’à sept joueurs en ligne dans un mini-jeu en JCJ (joueurs contre joueurs).

En plus de collecter les fameux anneaux (Rings), vos personnages auront la possibilité de se cloner, de gravir des chutes d’eau ou encore de changer de forme grâce aux nouveaux pouvoir des Emerald Powers, ces diamants de couleur qui sont dispersés un peu partout sur l’île que le hérisson bleu et ses amis doivent collecter.

Côté gameplay, on retrouve les mêmes sensations de jeu qu’un titre traditionnel titre de Sonic dont le personnage principal peut effectuer un spin dash, à savoir se mettre en boule de vitesse en direction du sol et dans les aires. Ses amis possèdent également différents atouts : Tails peut se servir de sa queue pour voler et effectuer des attaques tandis que Knuckles peut quant à lui planer pour atteindre des zones uniquement atteignables par ce personnage.

Des graphismes de toute beauté !

Enfin Amy qui est dotée de son maillet jaune surpuissant, aura la possibilité d’effectuer des attaques en plein vol. Elle sera également dotée d’un atout lui permettant de bénéficier d’une légère propulsion lors de ses rebonds. On notera toutefois une prise en main un peu capricieuse au début de notre aventure, pour comprendre les différentes interactions avec nos personnages mais qui, avec quelques heures d’entraînements, deviendra un jeu d’enfant.

Certains passages du jeu requiert toutefois de la dextérité et un bon timing pour pouvoir avancer sereinement sans se mordre les doigts.

On notera toutefois une petite durée de vie pour la partie solo que l’on pensait beaucoup plus longue dans ce nouvel opus mais qui ne gâche pas pour autant le plaisir de re-jouer que ce soit en solo ou en coopération.

Du côté des graphismes, les différents mondes sont particulièrement bien colorés et détaillés. Les animations en arrière plan se marient parfaitement avec les différents tableaux que Sonic et ses amis traverseront durant tout leur périple.

Sonic Superstars est désormais disponible depuis ce 17 octobre 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One et Xbox Series.

