David Soul, emblématique acteur pour son rôle dans la série télévisée Starsky et Hutch, est mort à l’âge de 80 ans

David Soul, l’acteur mondialement connu pour sn rôle dans la série télévisée américaine, Starsky et Hutch, s’est mort à l’âge de 80 ans, a fait savoir son épouse Helen Snell par le biais d’un communiqué relayé par le chaîne Sky News.

« David Soul, mari, père, grand-père et frère bien-aimés, est décédé hier après une vaillante bataille pour la vie en compagnie aimante de sa famille. Il a partagé de nombreux dons extraordinaires dans le monde en tant qu’acteur, chanteur, conteur, artiste créatif et ami cher. Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires de nombreuses personnes dont il a touché la vie. » a fait savoir son épouse.

L’acteur et chanteur américano-britannique, y incarnait l’inspecteur Kenneth « Hutch » Hutchinson dans la série télévisée devenue culte, à savoir « Starsky et Hutch » diffusée de 1975 à 1979.

Une brillante carrière artistique



Soul a grandi dans une famille artistique à Chicago et a développé un intérêt précoce pour la musique. Il a commencé sa carrière artistique en tant que musicien, jouant de la guitare et chantant dans des groupes locaux. En 1966, il a rejoint le groupe « The Covered Man » qui a changé son nom pour « The New Generation ». Par la suite, il a formé le duo « David and Lee » avec l’actrice britannique Lynne Marta.

Sa carrière d’acteur a décollé dans les années 1970 avec le rôle emblématique de Hutch dans « Starsky et Hutch », aux côtés de Paul Michael Glaser, qui jouait Starsky. La série policière a connu un grand succès et a établi la renommée de Soul en tant qu’acteur. Son charisme à l’écran et sa chimie avec Glaser ont contribué à faire de la série l’une des plus populaires de l’époque.

En plus de sa carrière à la télévision, David Soul a également poursuivi une carrière cinématographique. Il a joué dans des films tels que « Magnum Force » (1973) et « Salem’s Lot » (1979), adapté du roman de Stephen King. Son talent polyvalent l’a également conduit à jouer dans des pièces de théâtre à Londres et à Broadway.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, David Soul est également un musicien accompli. En 1977, il a sorti l’album « David Soul » qui a connu un certain succès, avec le single à succès « Don’t Give Up on Us ». La chanson a atteint la première place des charts aux États-Unis et au Royaume-Uni, confirmant les compétences musicales de Soul.

Au fil des années, David Soul a continué à travailler dans l’industrie du divertissement, explorant divers projets télévisuels, cinématographiques et musicaux. Il a également été impliqué dans des œuvres caritatives et a utilisé sa renommée pour soutenir des causes sociales et humanitaires.

David Soul demeure une figure appréciée du monde du divertissement, ayant laissé une empreinte durable grâce à sa contribution exceptionnelle tant en tant qu’acteur que musicien.