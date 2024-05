Zoom sur la Web Série de Manon Vuoko, l’artiste aux sonorités pop urbaines !

Fort de l’accueil chaleureux de la première saison de sa web-série qui cumule plus de 30 millions de vues sur TikTok, Instagram et YouTube, Manon Vuoko revient avec une saison 2 encore plus ambitieuse avec le soutien du CNC.

Cette nouvelle saison est l’occasion de nous faire découvrir son nouveau single Déteste-moi, très attendu par ses fans, après le succès de son tube Danser.

La saison 1 plongeait dans les coulisses de la vie trépidante d’une jeune chanteuse à Paris, faisant ses premiers pas dans l’industrie musicale. La saison 2 continue sur cette lancée, dépeignant avec humour les revers de la médaille du métier d’artiste avec 11 épisodes de 2 minutes 30 dont la première diffusion se fera le 10 avril, avec un épisode tous les 2 jours.

Cette deuxième saison s’enrichit d’ailleurs par de nombreux invités prestigieux avec des chanteurs tels que Tryo, Stomy Bugsy, Eva Queen, Antoine Delie, Malo, Agnès Bihl, Zack Reece, Le Yonis, mais aussi des stars des réseaux sociaux comme Romain Franklin, Mateo Bales, David Dieu, Solalala, Dash2en1, Lilan Moreau, Eouainne ou encore le comédien Jib, connu pour son rôle dans les Kaira.

La Web Série de Manon Vuoko – Saison 2

Manon Vuoko est une artiste aux sonorités pop urbaines et chansons françaises cumule déjà un large following sur les réseaux sociaux avec plus de 600k de followers sur TikTok, plus de 90K sur Instagram et 243K d’abonnés sur YouTube et n’a pas fini de faire ses preuves.

Entre les cours Florent à Paris et son projet musical, Manon Vuoko s’est fait remarquer par les internautes avec la première saison de sa web-série. Autrice-compositrice de toutes ses chansons, Manon s’inscrit dans une pop moderne française qui s’inspire des sonorités et de ses influences actuelles. Après un premier EP, suivi d’ un single pop ambiance disco/funk à l’été 2023 Danser, l’artiste est de retour avec la très attendue Saison 2 de sa web-série.

Cette nouvelle web-série dévoile Déteste-Moi, le nouveau single de Manon Vuoko en avant-première : une explosion d’énergie dans un titre catchy et irrésistible qui vous invite à exprimer vos émotions les plus intenses sur la piste de danse.

Ne manquez surtout pas la saison 2 de Manon Vuoko, un concentré de talent, d’humour et de musique !