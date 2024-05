Foire de Paris 2024. Baltee Mobility : L’avertisseur sonore et connecté pour vos déplacements en vélo en toute sécurité

La Foire de Paris, édition 2024, vient de s’achever il y a quelques jours. Comme chaque année, les nombreux inventeurs du salon étaient présents pour présenter leurs innovations. Parmi eux, Baltee Mobility, un assistant connecté permettant aux multiples fonctions pour assurer la sécurité de vos déplacements.

Si il y avait une invention à retenir parmi toutes celles qui étaient présentées lors de l’édition de 2024, c’est bien l’accessoire connecté de chez Baltee Mobility.

Le produit appelé B01 qui se fixe sur les guidons de vos vélos est en effet doté de plusieurs fonctionnalités permettant d’assurer la sécurité et le confort des cyclistes lors de leurs déplacements.

Développé par le Rennais Armand Fourtané, l’accessoire de la start-up française familiale, propose ainsi un objet qui combine plusieurs atouts, à savoir une alarme antivol, un détecteur de chute, un appel d’urgence et un avertisseur sonore. Tout ce petit mécanisme est contrôlé directement via une application mobile qui permet de géolocaliser vos trajets et votre position en cas de problème.

Découvrez le produit de chez Baltee Mobility