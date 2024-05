Soupçons d’agressions sexuelles et de viol. L’animateur radio, Sébastien Cauet, placé en garde à vue

Ce mercredi, l’animateur star d’NRJ, Sébastien Cauet, a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte à Paris, pour agressions sexuelles et viols.

Depuis ce mercredi, Sébastien Cauet est en garde à vue devant la brigade des mineurs suite à une enquête ouverte à son encontre pour agressions sexuelles et viols. Des accusations graves que l’animateur conteste fortement.

Selon Simon Clemenceau et Xavier Autain, avocats de l’animateur qui se sont exprimés par voie de communiqué, ce dernier « s’est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d’enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées. » De son côté, le parquet de Paris, sollicité ce mercredi soir par l’AFP, ne s’est pas exprimé sur cette information.

Sébastien Cauet dément formellement les accusations dont il fait l’objet

Depuis le début de l’affaire, Sébastien Cauet qui est visé par au moins cinq plaintes déposées par des femmes, nie les faits qui lui sont reprochés.

Ses accusatrices dénoncent des faits de viols et d’agressions sexuelles. Selon BFMTV, les plaignantes ont été interrogées successivement par la brigade des mineurs.

Les deux avocats de l’animateur rappellent « qu’une enquête est également en cours auprès du parquet de Nanterre pour les faits qu’il dénonce de cyberharcelement, de dénonciation calomnieuse et de tentative d’extorsion de fonds et espère que les auteurs de ces faits pourront être bientôt arrêtés et stoppés. »

Sébastien Cauet regrette quant à lui que « l’enquête pour extorsion de fond qui est actuellement en cours, n’ai pas fait l’objet d’un traitement diligenté par le parquet de Nanterre qui aurait permis de mettre un terme à des infractions pourtant toujours en cours » comme le soulignent ses avocats.

L’animateur qui officie sur NRJ, n’exerce plus sur l’antenne depuis le début de l’affaire.