L’artiste iranien, Peyman Yazdanian, dévoile son nouvel album « Just About Cinema »

Son nouvel album « Just About Cinema » sur lequel on y retrouve onze de ses meilleures musiques de films.

Avec Just About Cinema, on savoure toute la diversité musicale, et l’intense poésie qui se dégage de son métier de compositeur, à la croisée de la musique classique, de la musique contemporaine et de la musique traditionnelle persane.

Qu’est ce qui relie Le vent nous emportera d’Abbas Kiarostrami (Grand Prix du Jury à Venise en 1999), Nuit d’Ivresse Printanière de Ye Lou (Palme d’or à Cannes en 2009), Un homme intègre de Mohammad Rasoulof (Prix Un Certain Regard en 2017) ou Climbing Iran de Francesca Borghetti (Prix du Public Trento Film Festival 2021), sinon l’immense talent de Peyman Yazdanian qui a composé la musique de plus de 70 films ?

« Ce projet Just about Cinéma a émergélors de ma récente installation à Paris. En rassemblant des extraits de musique de films pour présenter mon travail à des réalisateurs français, dans le but d’amorcer de potentielles collaborations. J’ai eu l’idée d’en faire une compilation pour y inclure une sélection de musiques originales de films, parfois jamais commercialisées, complétée de titres déjà disponibles afin d’afficher les différentes facettes de mon écriture pour l’image » a expliqué Peyman Yazdanian pour présenter l’album déjà disponible en digital sur toutes les plateformes.

Une palette musicale

La découverte de l’album Just About Cinema prouve que la palette musicale de Peyman Yazdanian est riche et variée, reflètant sa capacité à s’adapter à une multitude de genres cinématographiques et surtout aux attentes du compositeur, en voici quelques aspects. Émotion et Sensibilité : Peyman Yazdanian excelle dans la création de compositions émotionnelles et sensibles qui capturent les nuances des personnages et des situations. Sa musique peut être poignante, mélancolique ou inspirante selon les besoins du film.

Atmosphères évocatrices : il est capable de créer des mélodies qui transportent le spectateur dans l’univers du film. Que ce soit un drame intense, une romance subtile ou un suspense palpitant, sa musique contribue à établir l’ambiance et à renforcer l’immersion du public. Mélange de traditions musicales : en tant que compositeur iranien, Peyman Yazdanian incorpore souvent des éléments de la musique traditionnelle persane dans ses compositions, ajoutant une dimension culturelle et une identité distincte à sa musique.

Innovation et expérimentation : bien qu’il puisse rester fidèle à des conventions musicales éprouvées, il n’hésite pas à expérimenter avec de nouveaux sons, instruments et techniques pour créer des scores uniques et originaux. La pochette de l’album Just About Cinema est un hommage à celui qui fut un des premiers à lui accorder sa confiance : Abbas Kiarostrami, l’un des plus grands réalisateurs iraniens. Peyman Yazdanian a demandé au photographe Didier Robcis de projeter le film The Wind will carry us sur un mur, puis il s’est glissé vers l’écran comme pour ne faire qu’un avec le film, sa musique et le réalisateur. Les œuvres survivent à leurs créateurs.