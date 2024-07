Chères lectrices, chers lecteurs,

Actu-Mag.fr prend quelques congés du 1er au 15 août pour être de retour plus en forme que jamais afin de vous proposer une actualité riche en France et à l’étranger.

Nous vous informons donc que durant cette période, notre site ne proposera plus de nouveaux contenus.



Nous vous souhaitons par la même occasion de très bonnes vacances et nous avons hâte de vous retrouver vite dès le 15 août.