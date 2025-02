Élias, 14 ans : mort pour un téléphone portable… Ce que l’on sait de l’agression

L’adolescent a été grièvement blessé vendredi soir à la sortie de son entraînement a été grièvement blessé vendredi soir à la sortie de son entraînement de football après avoir été victime d’une agression. Il est mort samedi dernier des suites de ses blessures. Ce que l’on sait de la terrible agression gratuite dont a été victime, Elias, 14 ans…

Elias, 14 ans, avait toute la vie devant lui mais ce vendredi dernier, sa vie a basculé. L’adolescent a été tué d’un coup de couteau alors qu’il venait de quitter le stade Jules-Noël à Paris, à la suite d’un entraînement de football.

Selon Le Dauphiné-Libéré, les faits se sont produits aux environs de 20 heures. Elias a été interpellé par deux jeunes âgés de 16 et 17 ans qui lui ont demandé de donner son téléphone portable, chose que la victime aurait refusé. C’est alors que l’un des deux individus va sortir un couteau puis de venir violemment poignarder l’adolescent au niveau de la clavicule droite. Face à la violence du coup, la victime s’effondre immédiatement.

Les individus prennent la fuite

Après l’agression, les deux jeunes hommes ont immédiatement pris la fuite. Elias qui a perdu connaissance va être rapidement pris en charge par les secours puis transporté vers l’hôpital Necker pour enfants. Hospitalisé en urgence, le jeune homme va être victime de plusieurs arrêts cardiaques suite à l’importante hémorragie provoquée par sa profonde blessure.

Malgré l’intervention rapide des médecins, Elias décèdera des suites de ses blessures le lendemain de son agression, soit plus de douze heures après les faits.

Une enquête est en cours

Suite à cette violente agression, une enquête a été immédiatement ouverte pour « tentative d’homicide sur mineur de moins de 15 ans et extorsion avec arme », a été requalifiée en « extorsion suivie de mort » après le décès d’Élias samedi. La police a pu identifier les deux auteurs qui ont été interpellés quelques heures plus tard. Les deux jeunes mineurs originaires du XIVe arrondissement de Paris ont été appréhendés alors qu’ils se trouvaient au domicile de leurs parents, précisent nos confrères.

Si ces derniers ont dans un premier temps contesté les faits qui leurs étaient reprochés, ils ont fini par passer aux aveux. Le plus jeune a quant à lui avoué qu’il était l’auteur du coup de couteau mortel porté sur Elias. Ces aveux ont permis aux policiers de retrouver l’arme de l’agression qui était cachée chez l’un des deux mineurs, près d’un rebord de fenêtre.

Qui sont les deux agresseurs ?

Les deux jeunes interpellés sont un tout petit peu plus vieux que leur victime : le premier est âgé de 16 ans et né en août 2008. Le second mineur est quant à lui âgé de 17 ans et né en mai 2007. Les deux mineurs sont déjà connus défavorablement de la justice pour des faits de vol et vol aggravé (avec violence et commis en groupe).

L’un d’entre eux avait fait l’objet d’une mesure éducative en décembre 2023, pour des faits de vols et extorsions. Les deux mineurs qui avaient déjà été présentés à la justice le 30 octobre dernier pour d’autres faits de vols avec violence. Des faits pour lesquels ils devaient être jugés pour le mois de juin prochain. Ils avaient également l’interdiction de rentrer en contact avec l’un et l’autre dans l’attente de leur jugement, chose qui n’ont visiblement pas respecté et qui a coûté la vie à Elias.

Ils sont actuellement toujours en garde à vue et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.