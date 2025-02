Catherine Laborde, l’ancienne présentatrice météo, figure populaire sur TF1, est décédée à l’âge de 73 ans

Catherine Laborde, l’ancienne emblématique présentatrice météo qui travaillait sur TF1, est décédée à l’âge de 73 ans. Elle souffrait depuis plusieurs années d’une maladie neurodégénérative.

C’est une figure emblématique de TF1 qui s’en va ! Catherine Laborde, ancienne présentatrice météo sur la première chaîne, est décédée à l’âge de 73 ans, des suites d’une maladie neurodégénérative, a annoncé sa famille auprès de l’Agence France Presse.

Catherine Laborde : Une carrière emblématique à TF1

Dans un message publié auprès de nos confrères de l’AFP, sa sœur, Françoise Laborde, a déclaré : « Tu es partie sereinement dans ta maison de l’île d’Yeu que tu aimais tant. Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, pour des rires entre sœurs et tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité. »

Catherine Laborde, figure emblématique de la télévision française, a marqué plusieurs générations grâce à sa carrière à TF1. Née le 8 mai 1951 à Bordeaux, elle a su imposer son style unique et chaleureux, devenant une icône des bulletins météo pendant près de trois décennies.

Les débuts à TF1

Après des études de lettres et un passage par le théâtre, Catherine Laborde fait ses premiers pas à TF1 en 1988. Elle rejoint l’équipe météo de la chaîne, un domaine où elle s’illustrera avec brio. À l’époque, la présentation de la météo était encore assez formelle, mais Catherine Laborde a su insuffler une touche de fraîcheur et de spontanéité qui a immédiatement séduit les téléspectateurs.

Pendant 28 ans, Catherine Laborde a été une figure incontournable de TF1. Chaque soir, elle donnait rendez-vous aux Français pour leur présenter les prévisions météo, devenant ainsi une présence familière dans les foyers. Avec sa voix douce, son sourire bienveillant et son professionnalisme, elle a su établir un lien unique avec le public.

Des talents multiples

Outre sa maîtrise technique, Catherine Laborde se démarquait par son style naturel et sa capacité à rendre la météo vivante et accessible. Qu’il s’agisse d’annoncer une vague de chaleur estivale ou une tempête hivernale, elle savait trouver les mots pour informer sans inquiéter.

Au-delà de la météo, Catherine Laborde a également montré qu’elle était une femme aux talents variés. Passionnée par l’écriture, elle a publié plusieurs livres, dont certains autobiographiques, dans lesquels elle partage des anecdotes de sa vie personnelle et professionnelle. Elle s’est également essayée à la comédie, renforçant son image de femme polyvalente et talentueuse.

Une fin de carrière mémorable

En janvier 2017, Catherine Laborde décide de quitter TF1 après 28 années de service. Son dernier bulletin météo, diffusé le 1er janvier, fut particulièrement émouvant. Les téléspectateurs ont salué cette grande professionnelle qui a accompagné leur quotidien pendant tant d’années. Lors de cette ultime intervention, Catherine Laborde a livré un discours plein de sincérité et d’émotion, remerciant le public pour sa fidélité et l’équipe de TF1 pour son soutien.

Un combat contre la maladie

Après son départ de la chaîne, Catherine Laborde a révélé en 2018 être atteinte de la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative proche de la maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Avec courage, elle a choisi de parler publiquement de sa condition, sensibilisant ainsi le grand public à cette maladie méconnue.

Catherine Laborde reste une figure marquante de la télévision française. À travers ses années à TF1, elle a su transformer la présentation de la météo en un véritable rendez-vous quotidien, alliant professionnalisme et humanité. Sa carrière est un témoignage de son talent, de sa passion et de son dévouement envers son métier.

En quittant la scène médiatique, elle a laissé derrière elle un héritage indélébile, celui d’une femme qui a su toucher le cœur des Français, tout en restant fidèle à elle-même.