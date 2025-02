BATZ : Découvrez son nouveau titre Wild Child

BATZ dévoile Wild Child : une odyssée électro envoûtante, entre mystère et intensité à découvrir en single et en clip.

Le groupe électro BATZ (Franck Marchal et Sébastien Moreau), signe son retour avec Wild Child, un single puissant et hypnotique.



Après avoir marqué les esprits avec leur album Red Gold Rush il y a un peu plus d’un an, BATZ nous invite à un nouveau voyage sonore et visuel.



Porté par des synthétiseurs analogiques et des guitares résolument rock, BATZ joue ici encore avec les atmosphères cinématographiques (on entend même dans le clip des extraits de dialogues de films). Le beat devient rapidement hypnotique et les nappes créent un climat immersif, un terrain de jeu pour l’imagination et l’évasion, annonçant une direction musicale plus pop. Découvrez le clip de Wild Child réalisé par Sébastien Moreau et produit par Franck Marchal, un véritable court métrage d’anticipation à l’atmosphère envoûtante.

Le duo électronique BATZ composé de Franck Marchal et Sébastien Moreau a su imposer sa signature sonore unique dès son premier album Red Gold Rush. Inspiré par des artistes comme Vangelis, Giorgio Moroder, John Carpenter, Depeche Mode ou Jean-Michel Jarre, le duo convoque les synthés analogiques et des boîtes à rythme vintage à travers des titres immersifs et largement cinématographique.

Aujourd’hui, BATZ est de retour avec son nouveau single Wild Child et un clip qui nous embarque loin. Dans la vidéo, un enfant, plongé dans une nature luxuriante, évolue seul dans un monde sauvage etmystérieux. Mais est-il le dernier survivant d’une humanité éteinte ? Ou s’agit-il d’une autre planète, quelque part au-delà de notre système solaire ?

Ce court-métrage à l’écriture soignée entretient volontairement le doute, laissant chacun interpréter cette énigme selon sa propre vision. « Avec Wild Child, nous avons voulu raconter une histoire qui soit à la fois intime etuniverselle. L’enfant symbolise l’émerveillement face à l’inconnu, mais aussi unecertaine solitude qui résonne avec notre époque », expliquent les membres de BATZ.

BATZ propose une signature sonore unique, enracinée dans les synthétiseurs analogiques : depuis leurs débuts, l’utilisation des synthétiseurs vintage confère à leurs morceaux une chaleur et une profondeur uniques, témoignant de leur véritable obsession pour l’artisanat sonore.

Avec Wild Child, BATZ franchit une étape dans son exploration artistique, offrant ici un titre solaire et magnétique. Le single est disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir du 31 Janvier.