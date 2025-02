Kingdom Come: Deliverance II, sorti le 4 février 2025, est la suite tant attendue du RPG médiéval acclamé par la critique. Développé par Warhorse Studios et publié par Deep Silver, ce jeu nous replonge dans la Bohême du XVe siècle, offrant une expérience encore plus immersive et réaliste que son prédécesseur.

Le joueur incarne à nouveau Henry, le fils de forgeron devenu chevalier, qui poursuit sa quête de vengeance après l’assassinat de ses parents. L’histoire est riche en intrigues politiques, trahisons et alliances, avec des personnages profonds et bien développés. La ville de Kutná Hora, nouvellement introduite, se distingue par sa représentation détaillée et vivante, ajoutant une nouvelle dimension à l’exploration.

Gameplay et Mécaniques

Le jeu conserve son approche réaliste, exigeant des joueurs qu’ils gèrent la faim, l’hygiène et les perceptions sociales pour progresser. Les compétences d’Henry, telles que l’Éloquence, le Charisme et l’Intimidation, ont été enrichies par de nouvelles aptitudes comme l’Apparence, la Coercition et la Domination, offrant davantage d’options dans les dialogues et les interactions.

Le système de combat a été amélioré, introduisant des armes telles que l’arbalète et les premières formes d’armes à feu, qui peuvent également être utilisées à cheval. Les combats restent exigeants, nécessitant précision et stratégie, mais offrent une expérience plus fluide et réaliste.

On notera toutefois un petit côté négatif qui a tendance à plomber le jeu de part son système de sauvegarde. En effet il n’est pas possible de sauvegarder sa partie à tout moment. L’autre aspect négatif du jeu repose sur l’interface du personnage qui peut être complexe à comprendre au début du jeu mais qui s’avérera très utile au fur et à mesure de votre progression.

Graphismes et Performances

Visuellement, le jeu est impressionnant, avec des environnements détaillés et une attention méticuleuse aux détails historiques. Malgré l’absence des technologies graphiques les plus récentes, le jeu offre une expérience visuelle riche tout en maintenant des performances stables, même sur des configurations matérielles modestes.

Kingdom Come: Deliverance II a reçu des critiques majoritairement positives, avec des éloges pour son immersion, sa profondeur narrative et ses mécaniques de jeu détaillées. Certains critiques ont noté des dialogues parfois maladroits et des animations de personnages rigides, mais ces points n’entachent pas l’expérience globale.