Les Puff sont désormais interdites à la vente en France

La Puff, cigarette électronique cylindrique aux multiples parfums qui fait le succès chez les jeunes est désormais interdite à la commercialisation en France.

Le pays vient en effet d’approuver le texte de loi ce jeudi 13 février, visant à interdire la commercialisation de ces produits à usage unique, qui rencontre un énorme succès chez les jeunes.

Que dit la loi française ?

Cette interdiction qui jusqu’à présent était destinée uniquement aux mineurs, est désormais appliquée aux adultes. Les cigarettes Puff qui attirent les consommateurs par leurs goûts sucrés et leurs formes colorées n’ont désormais plus le droit d’être commercialisées. En claire, elles ne doivent plus êtres vendues par les commerçants que ce soit dans les bureaux de tabacs ou dans les centres commerciaux.

Le texte de loi porté par les députés Michel Lauzzana (Ensemble pour la République) et Francesca Pasquini (Gérération. S) rend désormais illégal la vente, la distribution ainsi que l’offre gratuite de ces produits. En cas de contrôle, les contrevenants s’exposeront à une amende de 100.000 € pouvant allez jusqu’à 200.000 € en cas de récidive.

L’origine de la Puff

Les cigarettes Puff, aussi appelées « Puff Bars », sont une évolution des cigarettes électroniques classiques. Elles sont apparues aux États-Unis vers 2019, inspirées par le succès des vapes rechargeables comme JUUL. Leur principal avantage réside dans leur simplicité d’utilisation : pré-remplies de liquide et dotées d’une batterie intégrée, elles ne nécessitent ni rechargement ni entretien.

La popularisation des cigarettes Puff est souvent attribuée à la marque Puff Bar, créée par des entrepreneurs américains. Leur concept repose sur une vape accessible et discrète, ciblant une clientèle jeune en quête d’une alternative aux cigarettes traditionnelles. Grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, la marque a rapidement gagné en notoriété, provoquant une véritable explosion des ventes.

Le succès des Puff Bars a attiré l’attention des autorités sanitaires. En 2020, la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis a interdit plusieurs types de cigarettes électroniques aromatisées, dont certaines Puff Bars, en raison de leur popularité auprès des adolescents. Cette interdiction a poussé de nombreux fabricants à délocaliser leur production en Chine et à modifier leurs formules pour contourner les réglementations.

Après leur succès aux États-Unis, les Puff Bars se sont répandues en Europe et notamment en France. Leur facilité d’accès, leur prix abordable et leurs nombreux parfums (fruits rouges, menthe, cola, etc.) ont contribué à leur popularité. Toutefois, de nombreuses voix s’élèvent contre ces produits, accusés d’encourager la dépendance à la nicotine chez les jeunes et de générer une pollution accrue à cause de leur caractère jetable.