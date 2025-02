Womankind, dévoile son nouvel album « Womanpower of Love »

Créé en 2019 par la chanteuse franco-suisse, auteure compositrice Sylvie Burger, le projet Womankind navigue avec énergie entre la pop française, et des influences soul ou latines.

L’énergie solaire de Sylvie Burger, l’humour et l’amour des jeux de mots se retrouvent de manière flagrante dans ce deuxième album hors norme Womanpower of love. La musique propose un style libre au service des histoires racontées par les textes, en français, en anglais et en espagnol, où chaque mot a son importance.

Sylvie Burger, auteure-compositrice-interprète, a un parcours aussi intense que singulier. C’est une véritable aventurière de la musique et de la vie ! Womanpower of Love est une célébration de la force féminine du pouvoir d’aimer sans écraser les autres

tenter de transformer les épreuves de la vie en oeuvre d’art !

Laissez vous emporter par les rythmes et l’humour de Womandkind, avec le premier extrait de l’album, Mon Ex en Provence, et son clip tourné en Provence avec en invité Carton, chanteur de Raoul Petite.

Un projet féminin

L’album Womanpower of Love est projet féminin, créé par l’auteur compositeur interprète Sylvie Burger, fondatrice du groupe Womankind. Le premier album intitulé Kind of love est sorti en 2023.

Le nom Womankind, signifie « espèce de femmes » et signifie assumer, être fière d’être une femme. C’est un projet franco-suisse international, fémin-humaniste, hors normes

qui inspire de la force, de la résilience à beaucoup de femmes et d’hommes au travers de leurs concerts et de leurs chansons.

Sylvie Burger nait en Suisse dans une famille très atypique où son père invente l’instinctothérapie. Elle grandit dans une communauté. Quand elle a 5 ans la famille

part pour le Congo en quête de fruits exotiques pas chers, mais sont petit frère de 2 ans

meurt et il est enterré dans la brousse… En rentrant en France à 6 ans, elle se noie dans une baïne aux Sables-d’Olonne, et sa vie devient un bonus. Quand elle a 15 ans son père lui pique son premier petit copain, la communauté fuit la justice pour le Mexique et c’est là qu’elle découvre ses premiers codes sociaux, comme manger avec des couverts. Ado, elle doit faire son ‘’coming in’’, pour avoir le droit d’être une femme hetero et c’est en prison qu’elle commence à composer ses chansons après avoir été chanteuse officielle de la police nationale Mexicaine…

Le son de l’album est chaud aux couleurs latines avec des textes puissants, sensibles et drôles, un univers très personnel qui évoque celui de Cesaria Evora et Bernard Lavilliers au féminin !

L’énergie solaire de Sylvie Burger, l’humour et l’amour des jeux de mots se retrouvent de manière flagrante dans ce petit bijou d’album Womanpower of love. Des chansons émouvantes, comme Petit Frère ou La Reine de Grambois, Cosmic Cosma en hommage à Pierre Richard, avec Olivier Defays, son fils en guest au sax ténor et à la flute, des sex – love – songs’ passionnées et poétiques avec Aime-moi, Mens-moi, Apaga la luz ou drôles comme Rappelle-toi, inspirées par la vie au fil des voyages au Mexique, Congo, Brésil en passant par la Provence.

Prochains concerts :

1er mars 2025 – Grambois (84).

31 mars 2025 – Maison de l’Amérique Latine – Paris (75).

16 juin 2025 – NEW MORNING – Paris (75).

Juin 2025 : Romania Tour – Bucarest – Brasov – Timisoara – Sibiu – Târgu-Mures Du 07 au 25. juillet : Festival Off d’Avignon.