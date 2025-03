Mirage II, le nouvel album de JB Dunckel & Jonathan Fitoussi

Cinq ans après la sortie de l’album Mirages, JB Dunckel (cofondateur du groupe AIR) et Jonathan Fitoussi reprennent leur collaboration musicale avec l’album Mirages II annoncé pour le 07 mars 2025 en vinyle et en digital.

Mirages était issu de sessions au Studio Venezia de Xavier Veilhan lors de la 57e Biennale de Venise et complétée dans l’atelier de JB Dunckel à Paris. Avec une pochette encore une fois signée Xavier Veilhan, Mirages II poursuit et approfondit la complémentarité de ces deux musiciens.

Mirages II propose une musique riche et aérienne porté par des réminiscences du krautrock et une passion pour l’ambient. L’album comprend 8 titres et a été enregistré au Studio Atlas à Paris avec l’appui du batteur Louis Delorme. Le clip de Ghost Town, réalisé par Deyan Parouchev, nous plonge dans une atmosphère envoûtante entre rêve, fantasme, et illusion.

« Certains sons animent la mémoire, certaines musiques activent les réminiscences. Mais les plus beaux morceaux sont ceux qui naviguent entre les souvenirs et le présent, le temps perdu et le moment qui survient, le souvenir de la lumière et l’éblouissement du soleil. Après un premier album en duo, sorti en 2019, Jean-Benoit Dunckel et Jonathan Fitoussi ont repris leur ouvrage pour construire une nouvelle matrice, dans laquelle leurs deux personnalités se déplient et se déploient plus subrepticement encore, toujours très à l’écoute l’une de l’autre. Ici, on entend des éléments constitutifs de chacun mais qui forment, plus profondément encore que sur leur premier album, une galaxie en soi.

Au cœur de ces nouvelles envolées, quelque chose survient : un esprit électronique, mais arrimé à un rythme très minéral. On entend des échos de quelques grands musiciens allemands des années 70, avec leur métronome infaillible (écoutez Ghost Town). On croise aussi des fantômes venus droit des machines hypnotiques de Detroit (perdez-vous dans Spark).

Cet album avance surtout comme s’il courait doucement, ses rythmes donnent une cadence qui calme et rayonne, dans une harmonie étincelante. Et puis, d’un coup, des cristallisations sonores se font entendre, elles semblent surgir d’un petit matin, d’un réveil en apesanteur, alors que le cerveau est encore dans le rêve d’un paradis perdu (laissez-vous bercer par Atlantica, puis Tanzanite). Le disque se conclut sur Autumnal Equinox et lorsque j’écris ces lignes, le temps passe d’une saison à l’autre, la luminosité change, l’atmosphère est ralentie, la matière du monde flotte dans les rayons du soleil, j’aperçois des traces de lumière à travers les interstices du réel. Dans quel moment de la vie, du passé, du futur, sommes-nous exactement ? Une figure apparaît au milieu de la musique, un visage sans traits. À chacun d’imaginer son identité secrète. Ces mirages, deuxième chapitre du nom, sont à leur zénith. » Joseph Ghosn.