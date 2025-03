Mort du chanteur Herbert Léonard à l’âge de 80 ans

Herbert Léonard avait connu le succès de la gloire dans les années 1980 avec un titre phare intitulé « Pour le plaisir ». Il est décédé à l’âge de 80 ans des suites d’un cancer du poumon.

Le chanteur français, à succès, Herbère Léonard, est décédé ce dimanche à l’âge de 80 ans, des suites d’un cancer du poumon, a fait savoir son épouse auprès de l’Agence France Presse.

Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Lœnhardt, est né le 25 février 1945 à Strasbourg. Issu d’une famille modeste, il développe très tôt une passion pour la musique, apprenant la guitare à l’âge de 16 ans. Il forme alors le groupe Les Jets, inspiré par le film « West Side Story », et se produit dans des bals locaux.

En 1966, après une rencontre avec le groupe Les Lionceaux, il intègre la formation en tant que guitariste rythmique. Cette collaboration le conduit à se produire sur des scènes prestigieuses, notamment l’Olympia. Cependant, la dissolution du groupe la même année l’amène à entamer une carrière solo. Son premier single sort en 1967, suivi en 1968 par « Quelque chose tient mon cœur », qui rencontre un certain succès.

« Pour le plaisir » un titre à succès vendu à plus de 300.000 exemplaires

En 1980, sa carrière prend un tournant décisif grâce à sa rencontre avec Vline Buggy et le jeune compositeur Julien Lepers. Ensemble, ils créent « Pour le plaisir », un titre qui devient un immense succès, se vendant à plus de 300 000 exemplaires. Ce morceau assoit la réputation de crooner de Herbert Léonard et marque le début d’une série de succès dans les années 1980.

Parmi ses autres titres phares, on compte « Amoureux fous » en duo avec Julie Pietri en 1983, « Puissance et gloire » en 1985, générique de la série télévisée « Châteauvallon », et « Laissez-nous rêver » en 1987. Ces chansons renforcent son image d’interprète romantique et sensible.

En parallèle de sa carrière musicale, Herbert Léonard nourrit une passion pour l’aviation, en particulier l’histoire de l’aviation russe de la Seconde Guerre mondiale. Il publie plusieurs ouvrages sur le sujet, démontrant une érudition reconnue dans ce domaine.

En 2017, il fait face à des problèmes de santé, notamment une embolie pulmonaire qui le contraint à une hospitalisation prolongée. Malgré ces épreuves, il effectue son retour sur scène, notamment lors de la tournée « Âge Tendre, la tournée des idoles » en 2020.