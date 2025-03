Noga et Asher Varadi : nouveau single Rêves au vent feat Patrick Bebey

L’artiste Noga annonce une tournée au Japon en duoavec son fils Asher Varadi. Ils seront ccompagnés de Yuka Oishi et Houkyu Usui pour ce Komorebi Tour du 19 au 26 avril 2025 au Japon.

Après nous avoir dévoilé il y a quelques semaines le single Rêves au Vent, accompagnée Asher Varadi et du musicien Patrick Bebey, Noga continuede nous démontrer par sa musique le pouvoir transformateur de la voix.

Aujourd’hui, Noga se lance dans un nouveau défi artistique avec une performance transdisciplinaire où fusionnent musique du monde et jazz, dans une alchimie d’électro et de vibrations spirituelles.

L’artiste suisse Noga dévoile son nouveau duo avec son fils, le multi-instrumentiste Asher Varadi, accompagné de deux artistes japonais. Les chansons en hébreu et en français créent un kaléidoscope de langues. La musique ouvre son univers à la danse de Yuka Oishi et à la calligraphie de Houkyu Usui. Chant, peinture et mouvement, danse contemporaine… Moments de grâce, éphémères. L’émotion est partout, dans le public et sur scène. Cela se passera au Japon avec une tournée de 5 dates du 19 au 26 avril 2025.

Chanteuse et actrice, auteure et compositrice, improvisatrice et performeuse, Noga cherche à rétablir le lien entre le passé et l’avenir, le visible et l’invisible, pour vivre le présent à cœur ouvert. Faire de la musique est pour une expérience forte et jamais anodine. Sans se soucier des étiquettes, Noga partage ses sons du moment, qui évoluent, avec toujours le même fil conducteur : parler à notre espérance commune, en choisissant les couleurs de la fusion, à vivre ensemble. Inclassable, la musicienne a sorti une douzaine d’albums entre musique classique, world et musique planante.

Noga et Asher composent une musique planante et épurée. Les lignes de guitare se joignent aux synthés vintage pour créer une ambiance onirique, qui se marie magnifiquement avec les voix. Volutes envoûtantes… Et nous flottant dans l’éther du moment.

Tournée japonaise

19 avril / 15h – Kaiho-ji à Kyoto

22 avril / 16h – Renjo-ji à Nara-shi

24 avril / 16h – Katsuragi Mitoshi à Nara

25 avril / 20h – 1G Bar (duo) à Kyoto

26 avril / 16h – Eshin-in à Kyoto