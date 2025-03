TEST. Split Fiction : le jeu coopératif qui explose tout en ce début d’année

Après It Takes Two, Hazelight Studios revient en grande forme avec son nouveau titre : Split Fiction, un jeu vidéo coopératif qui nous plonge dans plusieurs aventures.

Développé par Hazelight Studios et dirigé par Josef Fares, à qui l’on doit les succès précédents tels qu’It Takes Two et A Way Out, le nouveau titre Split Fiction nous plonge dans une nouvelle histoire coopérative.

Sorti ce jeudi 6 mars 2025 sur Playstation 5, Xbox Series X/S et PC, le titre promet une expérience unique, transportant ainsi les joueurs dans les univers de science-fiction et de Fantasy.

Une histoire intrépide !

Split Fiction suit les aventures de Mio et Zoe, deux écrivaines en concurrences qui vont se retrouver embarquées dans différents univers de fictions qu’elles ont-elles mêmes écrites. Pour pouvoir s’échapper de leurs mondes, elles devront collaborer pour surmonter les différents défis qui les attendent et résoudre de nombreuses énigmes.

Chaque niveau offre des mécaniques de jeu distinctes, comme la conduite de dragons ou l’utilisation de sabres laser, renforçant l’aspect innovant de l’expérience coopérative. Tout comme dans It Takes Two, les deux jeunes femmes auront chacune un rôle à jouer pour pouvoir s’entraider tout au long de leurs aventures.

Un gameplay soigné

Dans Split Fiction, les joueurs ne pourront pas s’ennuyer ! Les différents mondes que les deux héroïnes traverseront sont variés et il faudra près d’une vingtaine d’heures de jeu pour parvenir au bout de l’histoire.

Le gameplay est soigné et les mouvements très fluide. Mio et Zoe que vous pourrez incarner en coopération, devront s’entraider tout au long de leur progression. En plus de sauter, courir sur des parois verticales ou encore grimper pour s’accrocher, les deux aventurières auront d’autres capacités qui se débloqueront au fur et à mesure de votre progression.

Les combats de Split Fiction se déroulent en temps réel et combinent des éléments de stratégie, étant donné que chaque ligne temporelle peut offrir des ressources ou des ennemis différents. Par exemple, dans une temporalité, un personnage peut être un allié puissant, alors que dans une autre, il sera un ennemi redoutable. Le joueur doit constamment évaluer ses choix tactiques en fonction de la réalité dans laquelle il se trouve.

L’exploration est un autre aspect clé du gameplay. Les mondes parallèles sont vastes, avec des environnements variés allant de villes futuristes à des paysages naturels dévastés. Chaque monde parallèle regorge de secrets à découvrir, mais il faudra aussi garder un œil sur les failles temporelles qui peuvent être exploitées pour accéder à de nouveaux lieux ou résoudre des énigmes complexes.

Et les graphismes dans tout ça ?

Le jeu présente une direction artistique impressionnante, avec un design de monde qui tire profit des effets visuels pour symboliser la fracture du temps. Les transitions entre les différentes lignes temporelles sont marquées par des distorsions visuelles qui créent une sensation de déstabilisation, et les environnements changent radicalement d’une réalité à l’autre. Les villes futuristes sont superbes et fourmillent de détails, et les paysages plus naturels sont d’une beauté poignante, notamment lorsqu’ils sont dévastés par des événements temporels.

Cependant, les graphismes peuvent parfois souffrir de quelques ralentissements lors de la transition entre les réalités, ce qui peut nuire à l’immersion. Certaines textures semblent également un peu démodées, ce qui donne une impression de décalage par rapport à la qualité graphique globale du jeu.

Une fonctionnalité supplémentaire plus qu’intéressante pour Split Fiction

Split Fiction intègre un système de « Friend’s Pass » permettant à un joueur possédant le jeu d’inviter un ami à le rejoindre gratuitement, sans restrictions de contenu. De plus, le jeu prend en charge le jeu croisé entre PS5, Xbox et PC, élargissant ainsi les possibilités de coopération.