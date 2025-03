Changement sur TikTok : L’application met en place une fonctionnalité permettant aux parents de limiter l’accès à leurs adolescents

Une nouvelle fonctionnalité qui ne risque pas de plaire aux adolescents est désormais disponible sur l’application chinoise TikTok…

Une limite de temps fixée aux adolescents par leurs parents sur l’application TikTok. C’est une nouvelle fonctionnalité que vient de lancer la société appartenant au groupe chois ByteDance.

Lors d’un point presse avec les journalistes, la société TikTok a en effet annoncé ce jour, la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité permettant ainsi aux parents de limiter les temps d’écran sur l’application à leurs adolescents via un nouveau mode intitulé « Connexion Famille. »

Un meilleur contrôle par les parents pour leurs ados

Ce nouveau mode est désormais accessible en France et dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Destinée aux 13-17 ans, cette fonction va systématiquement bloquer l’accès à l’application après un temps d’utilisation définit par un adulte responsable. Ce blocage ne pourra pas être contourné, sauf si l’adulte le déverrouille.

Dans les semaines à venir, l’application chinoise ira même encore plus loin, permettant ainsi aux parents de pouvoir avoir la main sur l’activité du compte de leurs enfants, et pourront par exemple savoir qu’elles sont les personnes abonnées à leurs comptes et celles qui suivent.

Les moins de 16 ans se verront quant à eux proposer un mode « Méditation » qui s’activera à partir de 22h00. L’application proposera durant cette période des exercices de relaxations qui devraient être accompagnés par des musiques apaisantes. Cette fonctionnalité pourra toutefois être désactivée à tout moment.

L’application TikTok souhaite à travers ces nouvelles fonctionnalités, lutter contre l’utilisation massive de son réseau social par des adolescents de plus en plus accros. TikTok compte aujourd’hui plus de 175 millions d’utilisateurs dans l’UE et 25 millions d’utilisateurs en France.