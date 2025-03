Test. Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft nous fait voyager dans le Japon féodal

Si il y a bien un jeu qui était fortement attendu pour ce début d’année 2025, c’est le nouvel opus d’Ubisoft, de la célèbre licence Assassin’s Creed, à savoir Assassin’s Creed Shadows. Nous l’avons testés !

La série des Assassin’s Creed berce les fans depuis de nombreuses années. Et nombreux d’entre eux attendaient avec impatience un nouveau titre prenant place dans l’univers du Japon féodal. C’est désormais chose promise avec Assassin’s Creed Shadows, le dernier titre de la licence Ubisoft sorti ce jeudi 20 mars 2025.

Dans ce nouvel opus, nous sommes plongés au XVIe siècle, en pleine époque Sengoku. Ce nouvel épisode se distingue par un monde ouvert vaste et vivant, une dualité de gameplay unique, et une ambition narrative plus marquée que jamais. Mais le jeu tient-il toutes ses promesses ? C’est ce que nous allons vous détailler ci-dessous :

Un immersion parfaite dans les entrailles du Japon féodal

Le premier point fort du jeu est sans conteste la reconstitution fidèle et magnifique du Japon du XVIe siècle. Ubisoft nous offre une carte détaillée avec des villages pittoresques, des châteaux imposants et des forêts luxuriantes, sans oublier les fameux temples et pagodes.

Le jeu bénéficie d’un cycle jour/nuit réaliste et de saisons dynamiques qui influencent réellement le gameplay. L’hiver recouvre les routes de neige, ralentissant certains déplacements, tandis que l’automne pare les paysages de tons rouges et or.

Dans ce nouveau titre de la licence Ubisoft, on peut dire que les créateurs n’ont pas fait les choses à moitié. L’immersion est très bien faite avec des personnages non joueurs (PNJ) qui vaquent à leurs occupations, du fermier qui récolte du riz aux samouraïs qui patrouillent sur les routes. L’intelligence de ces derniers a été nettement plus améliorée que dans les opus précédents.

La faune est variée et proposera un tas d’animaux que vous serez amenés à croiser durant votre périple. A cela s’ajoute une bande sonore des plus immersives avec le vent dans les bambous, le bruit de la pluie sur les toit de chaume ou encore le chants des oiseaux.

Deux personnages jouables, principaux héros de l’histoire

Assassin’s Creed Shadows propose une dualité de gameplay unique avec deux personnages jouables. Les deux principaux personnages de l’histoire, à savoir : Yasuke, le samouraï légendaire et Naoe, la kunoichi furtive.

Yasuke, le samouraï légendaire : Inspiré du véritable Yasuke, un esclave africain devenu samouraï, ce personnage est un guerrier puissant qui excelle dans le combat frontal. Yasuke cherche à prouver sa loyauté en tant que samouraï malgré son passé d’étranger.

Son style de jeu est basé sur :

Des duels spectaculaires avec katana, kanabō (gourdin géant) et naginata.

Un gameplay brutal, proche de celui de Sekiro ou Ghost of Tsushima.

Un système de parade et de contre qui récompense le timing parfait.

Naoe, la kunoichi furtive : Naoe est une jeune ninja (kunoichi), fille d’un chef assassin. Naoe veut venger la destruction de son clan par des seigneurs corrompus.

Son style de jeu est axé sur la furtivité et l’infiltration :

Utilisation du kusarigama (faucille attachée à une chaîne) pour attaquer à distance.

Mouvements furtifs, assassinats silencieux et utilisation de gadgets ninjas.

Un grappin pour escalader plus rapidement et se faufiler discrètement.

Il vous sera donc possible de choisir entre ces deux personnages pour avoir un style de jeu et un gameplay différent entre une approche directe de combat ou une approche plutôt discrète.

Dans Shadows, le système de combat est désormais plus dynamique et technique que dans les précédents jeux de la licence. Il vous faudra par exemple observer vos adversaires et réagir avec précisions. En effet, ces derniers disposent désormais d’une IA beaucoup plus évoluée et vos choix d’action seront déterminants lors des combats.

A cela s’ajoute un système d’endurance, qui empêche de spammer les attaques et oblige les joueurs à bien gérer leurs ressources. Côté infiltration, Ubisoft a repris les bases de la série avec un level design plus vertical, rappelant Assassin’s Creed Unity. Les toits, les buissons et les ombres sont vos alliés pour éviter les combats.

L’environnement qui vous entoure s’avèrera très précieux pour piéger ou distraire vos ennemis. Par exemple, il vous sera possible d’éteindre des lanternes pour créer des zones d’ombre, de déclencher des avalanches de neige en hiver pour masquer vos traces ou d’utiliser des pétards ou des flûtes pour attirer ou éloigner les gardes en faction devant des bâtiments ou en patrouille dans une zone.

Un monde ouvert plus riche que jamais

Le monde ouvert d’Assassin’s Creed Shadows est moins gigantesque mais plus dense, avec un focus sur la qualité plutôt que sur la quantité. Lors de votre périple, vous pourrez y trouver des missions secondaires scénarisées, inspirées de faits historiques, des contrats d’assassinat rappelant les premiers opus de Assassin’s Creed. Le monde sera également riche en trésors et artefacts qui seront parfois bien cachés.

Vous aurez également la possibilités de perfectionner vos techniques de combat en vous entraînant dans des dojos et vous pourrez aussi explorer des temples et des sanctuaires, avec des énigmes inspirées du shintoïsme.

L’aspect RPG est également présent avec un système d’évolution personnalisé, où chaque personnage peut améliorer ses compétences via un arbre de talents.

Un moteur graphique amélioré

Assassin’s Creed Shadows tourne sur le moteur Anvil amélioré, avec des performances impressionnantes qui offrent du 4K et 60 FPS sur Playstation 5, Xbox Series X et PC et un ray tracing et une gestion avancée de la lumière parfaitement maîtrisée. On notera toutefois quelques petits bugs mineurs mais qui ne gêneront pas le gameplay des joueurs.