Top 10 des rappeurs français les plus stylés : SCH est à son « prime »

La marque du JD Sports a établi un classement des 10 rappeurs français les plus stylés sur le plan vestimentaire. SCH Domine largement le classement !

Derrière chaque musique, il y a un style ! Et ça, de nombreux rappeurs l’ont bien compris et pour soigner leurs images, ces derniers ne reculent devant rien !

Le site JD Sports qui s’est basé sur plusieurs critères (tenues, style et popularité sur Instagram) vient d’établir un classement des 10 meilleurs rappeurs français les plus stylés de 2025.

SCH number one

Et sans surprise, c’est l’artiste SCH qui domine ce classement. En effet, l’un des juges de la nouvelle saison de Nouvelle École, l’émission de télé-réalité sur le rap diffusée sur Netflix, arrive en tête du classement pondéré du rappeur le plus à la mode. Le rappeur marseillais affiche un volume de recherche mensuel élevé : 390 pour son style et 320 pour ses tenues, un chiffre supérieur à la moyenne. Son style unique et sa personnalité lui ont valu un grand nombre de followers sur Instagram, soit 2,1 millions.

Gazo arrive à la seconde place. Le rappeur qui est connu pour sa voix distinctive et celui qui a popularisé le drill rap en France, compte 110 recherches mensuelles pour ses tenues et un taux d’engagement moyen sur Instagram de 8.33 %. L’artiste qui se passionne pour la mode rencontre un énorme succès auprès des internautes qui sont nombreux à le suivre.

Damso et Tiakola en bons derniers mais les plus stylés

Laylow complète ensuite le tableau du trio, à la troisième place du podium avec un volume de recherche mensuel moyen de 30 pour ses tenues et 1,8 million d’auditeurs mensuels sur Spotify, il est connu pour son style unique et ses projets visuels.

Vient ensuite les artistes Winnterzuko, Favé, Kekra, Werenoi, Luidji et PLK qui suivent le podium pour leurs styles et leurs univers différents.

Damso et Tiakola, tous deux d’origine congolaise, affichent un taux d’engagement stable de plus de 4 % et un volume de recherche mensuel de 70 pour leur style, ce qui leur permet de figurer dans le top 10. Tous deux ont joué un rôle essentiel dans la popularisation du rap français à l’échelle internationale.