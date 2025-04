Bob & Soul : Les tubes de Bob Marley version Soul & Funky

Plongez dans l’univers intemporel de Bob Marley comme vous ne l’avez jamais entendu ! Bob & Soul revisite les plus grands classiques de la légende en version Funk & Soul, pour un voyage musical explosif et plein d’émotion en avant-première parisienne le jeudi 17 avril 2025 au New Morning.

Redécouvrez des classiques de Bob Marley comme No Woman No Cry ou I Shot the Sheriff dans des versions sidérantes de feeling et de groove, c’est sûrement le plus bel hommage que l’on pouvait faire à l’oeuvre de Bob Marley.

Bob & Soul, supergroupe composé de 9 musiciens, emmené au chant par le leader Fred Lother, vous invite à vivre une expérience musicale inédite, où la chaleur de la Soul, l’énergie du Funk et l’élégance du Jazz se rencontrent.

Laissez-vous toucher par la magie des arrangements subtils, la virtuosité des improvisations, pour redécouvrir les classiques de Bob Marley comme vous ne les avez jamais entendus, à commencer par I Shot the Sheriff à découvrir en clip. Ne manquez pas cette grande première à Paris avec un show unique le 17 avril à 20h au New Morning.

Le New Morning, haut lieu du jazz, accueille pour la première fois à Paris ce show unique « Keep The Legend alive » : Bob & Soul vous invite à redécouvrir les grands classiques de Bob Marley, comme vous ne les avez jamais entendus en version soul et funk avec des arrangements bourrés de groove et de feeling. Ne manquez pas cette grande première à Paris le jeudi 17 avril 2025 à 20h.

Bob Marley revisité d’une manière exceptionnelle !

Préparez-vous à une expérience sonore unique ! Découvrez une réinterprétation audacieuse de l’œuvre de Bob Marley. Une rencontre entre ses mélodies emblématiques et des arrangements aux sonorités soul, funk. Un show détonnant, une vraie performance scénique. Un voyage musical inédit, où les grooves funky se mêlent aux solos jazzy envoûtants et aux rythmes ensoleillés. Ne manquez pas cette grande première à paris pour redécouvrir l’œuvre du King of reggae comme jamais.

Bob & Soul revisite l’univers de Bob Marley dans un style inédit et propose un voyage musical explosif au cœur de l’univers du maître du reggae.

Sur scène, il réinvente les plus grands succès du King avec une énergie débordante. Soul, Funk, jazz et rythmes caribéens se mêlent dans des arrangements inédits pour vous faire (re)découvrir des titres cultes comme « No Woman, No Cry » sous un jour totalement nouveau. Préparez-vous à danser, à chanter et à vibrer au rythme de cette expérience musicale unique.