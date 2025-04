Vols, violences, agressions : La Foire du Trône connait de très nombreux incidents !

Depuis son lancement le 4 avril dernier sur la Pelouse de Reuilly à Paris, la Foire du Trône connait de nombreux débordements.

Connue pour être l’une des plus grandes fêtes foraines de France et la plus ancienne d’Europe, la Foire du Trône qui s’installe une fois par an sur la Pelouse de Reuilly (12e arrondissement) connait cette année de nombreux incidents.

Vols, agressions, rixes, nombreux sont les faits qui ont été signalés sur la Foire comme en témoignent de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Des tensions qui se produisent quasiment tous les jours sur la fête foraine.

Forains et familles excédés !

Ce lundi 14 avril, la tension est à nouveau montée d’un cran quand une violente rixe entre une bande de jeunes et des forains a éclaté comme le rapportet Le Figaro.

Selon nos confrères, l’altercation a débuté aux environs de 19h40, à proximité d’un manège célèbre de la Foire nommé « Tagada ». C’est un différend commercial qui aurait mis le feu aux poudres entre jeunes et forains avant que la situation ne dérape.

Les policiers présents sur place pour assurer la sécurité de la fête ont été contraints de faire appels à des renforts pour disperser les groupes d’individus qui poursuivaient leurs victimes pour échanger des coups devant le regard impuissant de nombreuses famille venues profiter de la Foire.

Importante rixe à la Foire du Trône ce soir : renforts de police nombreux sous les huées. pic.twitter.com/HEhplJE7Lk — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 14, 2025

Si la situation s’est à nouveau calmée à l’arrivée des forces de l’ordre, d’autres rixes ont quant à elles éclaté dans d’autres zones de la Foire quelques instants plus tard, obligeant les policiers à faire usage de gaz lacrymogène afin de disperser les groupes de jeunes, venus pour la plupart en découdre ou voler directement les commerces des forains comme en témoignent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Un jeune de 17 ans originaire de l’Essonne a été interpellé suite aux faits, pour violences commises sur des forains, indique de son côté Le Parisien. L’individu qui présentait également des blessures, a fait l’objet d’une convocation et doit être prochainement entendu par la police.



Une technique systématiquement bien rôdé par les individus qui, par effet de groupe, entrent rapidement dans un stand avant de voler plusieurs produits qui sont censés être gagner par les joueurs, comme le montre cette vidéo publiée sur le réseau social Chinois, TiktoK.

La Foire du Trône qui a toujours été le théâtre de rixes et d’incidents, connait cette année un regain de violences particulièrement fort. Une situation qui inquiète de plus en plus les forains et la familles qui souhaitent profiter des attractions en toute sécurité.