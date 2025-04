Le pape François est décédé à l’âge de 88 ans

Le pape François s’est éteint ce lundi de Pâques à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué.

Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, à sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta, à 7h35 du matin. Le cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine, a annoncé son décès deux heures plus tard.

Un pontificat historique

Élu le 13 mars 2013, François fut le 266e pape de l’Église catholique, le premier originaire d’Amérique latine et le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Son pontificat, qui a duré un peu plus de 12 ans, a été marqué par une volonté de réforme et une ouverture sur les grands enjeux contemporains. Il a notamment plaidé pour la justice sociale, la défense des migrants, la lutte contre le changement climatique, et a condamné les abus sexuels au sein de l’Église.

Derniers jours et état de santé

Depuis février 2025, le pape souffrait d’une double pneumonie et avait été hospitalisé à l’hôpital Gemelli de Rome. Bien que son état de santé ait suscité des inquiétudes, il avait tenu à apparaître en public pour la messe de Pâques, la veille de son décès.

À l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités et institutions à travers le monde ont rendu hommage à François. Le roi Charles III a exprimé sa profonde tristesse, rappelant leur dernière rencontre le 9 avril.

Des dirigeants tels que le président irlandais Micheál Martin, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola et le Premier ministre indien Narendra Modi ont salué son engagement en faveur des plus vulnérables et de la justice sociale.

La dépouille du pape exposée aux yeux des fidèles ?

Le Vatican prévoit d’exposer la dépouille du pape François pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. La première prière publique est prévue aujourd’hui à 19h30. Selon les règles en vigueur, un conclave devrait se tenir entre le 6 et le 11 mai 2025 pour élire son successeur.

Le décès du pape François marque la fin d’une ère caractérisée par une volonté de rapprochement entre l’Église et les réalités du monde moderne. Son héritage, empreint de compassion et d’engagement, restera gravé dans l’histoire de l’Église catholique.