Ayiiti dévoile son nouvel Ep Liibre

Après avoir dévoilé au fil des mois les singles Coeur Kaboom, Piiment, et Toi Mon Toit, (reprise d’Elli Medeiros), Ayiiti annonce la sortie de l’EP Liibre le 15 avril 2025.

La chanteuse chanteuse française d’origine haïtienne et chilienne, brasse les styles avec un mélange brûlant de rythmes latins et pop électro dont elle a le secret. Sur l’EP Liibre, on retrouve six titres qui racontent ce qu’Ayiiti a vécu durant ces 5 dernières années.

On découvre grâce au EP ses nouveaux titres Icii et Là, Omerta, Tamelada, et enfin Liibre qui porte la sortie de ce maxi.

Chanson finale de l’EP, Liibre est un soupir de soulagement. Finalement libre des épreuves qu’elles a du traverser depuis son départ d’Haïti, guérie des blessures de ceux qui l’ont sous estimée, mise dans une boite, trahie, libre des attentes ou des jugements des autres, libre d’être elle même, Ayiiti peut enfin regarder sereinement vers l’avenir. Un envol en douceur, aux sonorités afropop, aussi guérisseur que le son des vagues qui ont bercé son enfance.

Découvrez en extrait Icii et Là, premier extrait du EP Liibre, une chanson qui retrace les hauts et les bas de grandir entre plusieurs cultures.

Née à Paris d’un père franco-haïtien et d’une mère chilienne, ayant grandi entre la France, Haïti et les États-Unis, la vie d’Ayiiti a toujours été intrinsèquement multiculturelle… et cela se ressent dans sa musique.

En tant qu’auteur-compositeur-interprète, elle écrit et chante en français, anglais, espagnol et créole. Sa musique est un mélange de pop urbaine qui intègre ses différentes langues et cultures, des rythmes chauds de la Caraïbe, au romantisme français, en passant par les guitares latines et des basses à l’américaine. Ayiiti a sorti et réalisé des projets aux USA (Schizo, No Heartbreak), en Haïti (RêvelHaitian) et en Amérique Latine (Te Extraño, avec le chanteur colombien Andres Cuervo). Ayiiti termine actuellement son prochain projet qui devrait sortir en France courant 2024.

Aujourd’hui, Ayiiti compte bien se faire une place de choix sur la scène internationale avec sa musique.

L’EP Liibre raconte ce qu’elle a vécu ces 5 dernières années. Des remises en questions, des doutes, des peines, avant de se réaffirmer et se proclamer « liibre » de toutes attentes, de ses douleurs et liibre d’être l’artiste et la personne multi-culturelle et multi-facette qu’elle est.

Alliant rythmes latins, sonorités Haitiennes aux codes de la pop urbaine, incorporant l’espagnol, le créole et l’anglais cette EP est l’interprétation made in France d’une artiste aux « racines plantées dans différents horizons ».