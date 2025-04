Top départ ce mercredi 30 avril pour la Foire de Paris 2025

La plus emblématique des foires parisienne débutera ce mercredi 30 avril pour s’achever le 11 mai prochain à la Porte de Versailles. De nombreuses animations sont prévues.

La Foire de Paris fait son grand retour à la Porte de Versailles ce mercredi 30 avril et ce jusqu’au 11 mai 2025. Pendant douze jours de foire, de nombreux artisans, inventeurs, artistes et professionnels de la gastronomie vous attendent dans les différents halls du salon.

Pour cette nouvelle édition, les visiteurs pourront découvrir 4 grands thèmes de cette foire de renom, à savoir le Home & Co de Paris, le World in Paris, l’auto Mobil Paris, Le Marché de la Foire.

La Foire de Paris, c’est également l’occasion de retrouver les meilleurs inventions et son célèbre Concours Lépine International Paris qui s’y tient tous les ans.

Foire de Paris, l’emblématique foire parisienne qui séduit les français !

La Foire de Paris trouve son origine au début du XXe siècle, mais elle puise ses racines plus profondément dans les grandes expositions universelles et les foires commerciales qui ont marqué le XIXe siècle. C’est en 1904 que la première Foire de Paris, telle qu’on la connaît aujourd’hui, voit officiellement le jour. Elle est alors créée pour offrir aux entreprises françaises un lieu d’exposition de leurs produits, dans un esprit d’innovation, de commerce et de découverte.

Le but est double : stimuler l’économie nationale et rapprocher le public des innovations industrielles, artisanales et ménagères. Inspirée par les expositions universelles (notamment celles de 1889 et 1900 à Paris), la Foire de Paris se veut un lieu de démonstration du progrès technique et du savoir-faire français.

a toute première édition a lieu au Carreau du Temple, dans le 3ᵉ arrondissement de Paris, mais très vite, l’événement prend de l’ampleur. Dès 1906, la Foire s’installe au Grand Palais, un lieu emblématique, capable d’accueillir un nombre croissant d’exposants et de visiteurs.

L’événement se distingue par son atmosphère conviviale, mélangeant commerce, spectacle et innovations, notamment dans le domaine de l’électroménager, de la construction et du design.

Un miroir de la société française

Tout au long du XXe siècle, la Foire de Paris évolue avec la société. Elle reflète les grandes tendances de consommation, les bouleversements économiques et sociaux, mais aussi les innovations qui transforment la vie quotidienne : les premiers réfrigérateurs, les robots de cuisine, les maisons préfabriquées, les nouvelles technologies…

L’après-guerre marque une forte reprise de la Foire, qui s’installe définitivement en 1923 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, son lieu actuel. C’est là qu’elle devient un événement emblématique du printemps parisien.

Une institution toujours vivante

Aujourd’hui, plus de 120 ans après sa création, la Foire de Paris reste le plus grand salon généraliste d’Europe. Elle rassemble chaque année des centaines de milliers de visiteurs autour de thématiques variées : habitat, artisanat, gastronomie, innovations, loisirs, bien-être, etc.

Elle est aussi connue pour son Concours Lépine, un concours d’inventions lancé en 1901 par le préfet Louis Lépine, qui a été intégré à la Foire en 1929 et qui continue de révéler de nombreuses innovations chaque année.