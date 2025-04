Une chienne meurt écrasée entre deux tapis roulants à l’aéroport de Calvi

Une chienne âgée de 11 mois est morte dans d’atroces souffrances lors de son transfert sur des tapis roulants. La famille est effondrée.

C’est un drame épouvantable qui s’est produit durant les vacances de Pâques à l’aéroport de Calvi situé en Haute-Corse.

Brookie, une petite chienne Samoyède âgée de 11 mois avait fait le voyage avec sa famille en Corse durant les vacances. L’animal qui était arrivé en soute à l’allée, est décédé lors de son transfert sur le vol retour Airfrance à l’aéroport de Calvi.

L’animal écrasé par les tapis roulants

La famille qui venait de déposer leur animal dans une caisse de transport adaptée et homologuée sur le tapis roulant à destination de l’appareil, a été informée par des agents de l’aéroport de Calvi que leur chienne était décédée lors de son transfert sur les tapis-roulants.

« Elle a été écrasée entre deux tapis roulants lors de l’embarquement. Elle n’avait que 11 mois. » s’indigne la famille qui est aujourd’hui effondrée.

« Elle faisait partie intégrante de sa famille, aimée, choyée, et elle est morte dans l’indifférence totale d’un système qui considère les animaux comme de simples objets. » font ainsi savoir les proches de Brookie dans une pétition en ligne intitulée Justice pour Brookie qui a déjà récoltée plus de 37000 signatures.

Une mauvaise prise en charge des animaux par les compagnies aériennes et les aéroports

Selon les premières investigations, la chienne est décédée des suites de ses blessures quand sa caisse de transport s’est retrouvée coincée entre deux tapis roulants. La caisse qui a été broyée avec l’animal qui s’y trouvait à l’intérieur.

La famille souhaite que ce drame puisse faire ainsi prendre conscience aux compagnies et aux aéroports, aux bons traitements et prises en charge des animaux lors des transferts de ces derniers en soute : Que les compagnies aériennes améliorent immédiatement les conditions de transport des animaux :

« Nous exigeons que des protocoles de sécurité stricts soient instaurés et contrôlés dans les zones d’embarquement pour animaux. Que le statut de l’animal évolue dans le droit du transport aérien, le reconnaissant comme un être vivant et sensible, et non comme un bagage. »

Suite au drame, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse qui a en charge la gestion de l’infrastructure aéroportuaire de Calvi, a présenté ses excuses auprès de la famille suite à cet accident jugé « rarissime ». La Chambre qui évoque un « dysfonctionnement technique intervenu pendant le convoyage ».

La famille demande quant à elle à ce qu’une enquête soit ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.